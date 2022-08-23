Bước sang tháng 9 dương, Tài Tinh chờ sẵn, 3 tuổi rủ nhau may túi ba gang đựng vàng, giàu sáng sáng chói, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi này dễ dàng phát tài, phát lộc, đặc biệt những tháng cuối năm.
- Tử vi 7 ngày tới (23.8 - 29.8), 3 con giáp có duyên với trúng số độc đắc, mở mắt dậy thành tỷ phú, càng đầu tư càng phát tài, cơ hội làm giàu không còn xa
- Đúng 2 ngày tới (23.8 - 24.8), 3 con giáp vàng trong làng ‘mua xổ số’, bất thình lình trúng độc đắc, cơ hội làm giàu ngày càng gần
Tuổi Tuất
Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Tuát như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.
Bước sang tháng 9 dương, con giáp tuổi Tuất hìn sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực bản thân, từ đó sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Tuất cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng chăm chỉ làm việc càng thịnh vượng. Con giáp này hãy thực hiện mục tiêu của mình, cứ thế mà có đời sống vương giả.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông khi bước sang tháng 9 dương. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ được Tam hợp che chở nên vận trình sang tháng 9 dương nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Tỵ được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.
Tài lộc của tuổi Tỵ trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.
Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.
Trước khi kết thúc tháng 8, con giáp lật ngược tình thế giàu có bất chấp, khiến thiên hạ phải hờn đỏ con mắt
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm