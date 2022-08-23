Bước sang tháng 9 dương, Tài Tinh chờ sẵn, 3 tuổi rủ nhau may túi ba gang đựng vàng, giàu sáng sáng chói, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 04:22

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi này dễ dàng phát tài, phát lộc, đặc biệt những tháng cuối năm.

Tuổi Tuất

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Tuát như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Bước sang tháng 9 dương, con giáp tuổi Tuất hìn sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực bản thân, từ đó sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Tuất cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng chăm chỉ làm việc càng thịnh vượng. Con giáp này hãy thực hiện mục tiêu của mình, cứ thế mà có đời sống vương giả.

Bước sang tháng 9 dương, Tài Tinh chờ sẵn, 3 tuổi rủ nhau may túi ba gang đựng vàng, giàu sáng sáng chói, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Những con giáp có cơ hội kiếm tiền trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông khi bước sang tháng 9 dương. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Bước sang tháng 9 dương, Tài Tinh chờ sẵn, 3 tuổi rủ nhau may túi ba gang đựng vàng, giàu sáng sáng chói, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Con giáp Ngọ may mắn bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được Tam hợp che chở nên vận trình sang tháng 9 dương nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Tỵ được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.

Tài lộc của tuổi Tỵ trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.

Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.

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