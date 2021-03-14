Bước sang tháng 4/2021, 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, may mắn đủ đường, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 14/03/2021 13:10

Tháng 4/2021, nhờ Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tuất được tử vi dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, mọi việc thuận lợi, như ý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, vào tháng 4/2021, công việc sự nghiệp và các mối quan hệ xung quanh tuổi Thìn có những biến đổi lớn. Nếu như những tháng trước bạn nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả nhận lại không xứng đáng do gặp nhiều xui xẻo, thì tháng này lại chính là dịp để bạn thể hiện tài năng, năng lực của bản thân cho những người khác thấy, dường như mọi sự nỗ lực của bạn trước kia đều sẽ được đền đáp, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Trong tháng này, những người tuổi Thìn được sao Thái Dương chiếu mệnh nên sẽ gặp đại cát đại lợi, công việc làm ăn như ý, giúp thu nhập tăng lên đáng kể.  

Trên con đường sự nghiệp, Thìn không nên chủ quan mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Bạn nỗ lực bao nhiêu thì thành quả nhận về tốt đẹp bấy nhiêu. Về vấn đề tình cảm, tuổi Thìn nhận được nhiều sự quan tâm từ nửa kia, hai bạn có những giây phút lãng mạn bên nhau và bạn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì điều đó. 

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 Tuổi Thìn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho hay, vừa bước sang tháng 4/2021, những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng nể, khiến nhiều người phải "ngước nhìn". Đặc biệt trong tính cách, tuổi Tý là những con người tham vọng, có quyết tâm cao, một khi đặt ra mục tiêu thì nhất định phải hoàn thành. Nhờ đó, trong sự nghiệp, kết quả mà các bạn nhận được vô cùng thích đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn luôn tìm kiếm những cơ hội mới và chủ động nắm bắt, nên tháng này thành công càng bùng nổ dữ dội.  

Vận mệnh của những người tuổi Tý trong tháng này sẽ vô cùng khởi sắc, cầu được ước thấy và làm gì cũng thuận lợi. Nhưng không vì vậy mà bạn đưa ra những quyết định nhanh chóng, vội vàng hấp tấp, mà xem xét rất kĩ liệu chuyện đó có đáng để đầu tư thời gian và công sức hay không. Tuổi Tý không chỉ thăng tiến vượt bậc mà còn có thu nhập tăng nhanh, gấp nhiều lần so với những tháng trước.

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 Tuổi Tý là những con người tham vọng, có quyết tâm cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất được tử vi dự đoán trong tháng 4 tới chính là một trong những con giáp cực kì may mắn. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp đề bạt và tôn trọng, có những đóng góp và ý tưởng mang lại nhiều giá trị cho công ty. Một số con giáp tuổi Tuất khởi nghiệp kinh doanh cũng tìm kiếm được nhiều cơ hội mới, kí kết hợp đồng lớn và hợp tác với những nhân vật có tầm cỡ. 

Tuất trong tháng này không quá chú trọng vào chuyện tình cảm, dường như thời gian lớn, bạn dành để tập trung phát triển sự nghiệp và bạn cảm thấy hạnh phúc khi những nỗ lực của mình được đền đáp. Không vì cảm thấy may mắn, mọi sự thuận theo ý mà các Tuất trở nên ì ạch, ỷ lại mà càng thêm chăm chỉ. 

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 Tuổi Tuất vô cùng thành công, ít gặp chuyện phiền muộn, đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

* Mọi thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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