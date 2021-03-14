Phụ nữ tuổi Mão bản tính hiền lành, dung mạo ưa nhìn toát lên khí chất cao quý. Nhờ tư duy nhanh nhẹn nên nếu làm trong bất kì ngành nào, Mão cũng đều tạo được dấu ấn riêng. Tính cách phụ nữ tuổi Mão thường thẳng thắn nhưng lại vô cùng khéo léo. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, lại là người can đảm và mưu lược trong công việc nên Mão được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Họ coi thường những điều không công bằng trong cuộc sống, công tư phân minh và tuyệt đối không để cảm xúc, chuyện riêng của cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể. Vì vậy, họ luôn được quý nhân phù trợ, đường đời và sự nghiệp của các phụ nữ tuổi Mão luôn khởi sắc.

Theo tử vi hàng ngày , trong vòng 3 tháng tới, phụ nữ tuổi Mão sẽ được Thần Tài gõ cửa. Những người làm ăn, kinh doanh sẽ kí kết được nhiều hợp đồng lớn, gặp được đối tác "tâm đầu ý hợp", mở rộng mạng lưới kết nối mang đến nhiều cơ hội giúp cuộc sống giàu có hơn. Những người đi làm sẽ được cân nhắc việc thăng chức. Chỉ cần đúng thời điểm, dự kiến ​​tuổi Mão sẽ càng thêm giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi bẩm sinh đã có nhiều tài năng, là một người đa tài và thực sự có năng lực khi được phát triển trong môi trường thích hợp. Họ là hiện thân cho thế hệ phụ nữ hiện đại, rất thông minh, có tài ăn nói và giỏi kiếm tiền. Là người có tính độc lập, lại nhanh nhạy nên trong sự nghiệp, tuổi Mùi dễ tỏa sáng.

Trong 3 tháng tới, tử vi 12 con giáp cho hay, những phụ nữ tuổi Mùi được dự báo tài vận hanh thông, mọi chuyện sẽ "thuận buồm xuôi gió" và hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Nhờ thời gian vừa rồi làm việc chăm chỉ, cần cù nên tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng cho mọi công sức trong thời gian tới. Với các bạn độc thân cũng sẽ có những bước đột phá lớn trong các mối quan hệ cá nhân, có cơ duyên sẽ gặp được tri kỉ.

Mùi là sự hiện thân cho người phụ nữ hiện đại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những phụ nữ tuổi Tuất thường năng động, hoạt bát, nhân ái và giàu lòng vị tha. Họ được rất nhiều người tin tưởng chọn để tâm sự, nói ra bí mật của mình. Vì luôn mong muốn có thể giúp đỡ mọi người nên phúc đức của họ rõ ràng là tốt hơn những người khác. Xung quanh họ thường có nhiều bạn bè rất tốt và chân thành, sẵn sàng giúp đỡ những người tuổi Tuất khi họ cần.

Theo tử vi hàng ngày, tài vận của người tuổi Tuất trong 3 tháng tới sẽ vô cùng hanh thông, không bị cản trở vướng mắc, việc dữ hóa may và gặp nhiều suôn sẻ trong công việc, sự nghiệp làm ăn. Trong 3 tháng này, Tuất nếu biết nắm bắt cơ hội có thể thu về được rất nhiều tiền, nhà lầu xe hơi sẽ được "lên đời" trong "tích tắc".

Phụ nữ tuổi Tuất năng động, hoạt bát - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.