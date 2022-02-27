Bước sang tháng 3 thời thế đổi thay, 3 con giáp này gặt hái đủ mọi thành quả, tiền phủ khắp lối, hỷ sự ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 09:45

Tử vi dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tháng 3 là ai? Không chỉ là người tiền đầy túi, tiền đầy tim mà con giáp này còn khiến ai cũng ngưỡng mộ?

Tuổi Tị 

Có thể nói rằng tuổi Tị là 1 trong những con giáp gặp được nhiều điều may mắn nhất trong tháng 3 tới đây khi cả tình và tiền đều như ý. Trên phương diện tình cảm, cục diện Hỏa sinh Thổ khiến các cặp đôi đang yêu càng thêm nồng nàn. Hai bạn có một ngày vui vẻ ở bên nhau, tận hưởng thế giới của riêng mình.

Trên phương diện tài lộc, bạn hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng. Tuy nhiên, nếu muốn làm giàu hơn nữa thì bạn không thể chỉ hài lòng với hiện tại. Đã đến lúc con giáp này cần tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi này nợ một cách hiệu quả nhất và thời gian này thích hợp để làm điều đó đấy.

Bước sang tháng 3 thời thế đổi thay, 3 con giáp này gặt hái đủ mọi thành quả, tiền phủ khắp lối, hỷ sự ngập tràn - Ảnh 1
Có thể nói rằng tuổi Tị là 1 trong những con giáp gặp được nhiều điều may mắn nhất trong tháng 3 tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được tận hưởng tháng 3 đầy yên bình và nhiều điều tốt đẹp sẽ tới gõ cửa nhà bạn đấy. Trước hết, mặt tình cảm tiến triển tốt lành nhờ có Thần Tình Yêu độ mệnh. Nhiều bạn trẻ đưa nửa kia về ra mắt gia đình được sự đồng thuận của cha mẹ. Với những người còn độc thân, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người dù xuất hiện ở bất cứ đầu nhờ có tính cách vui vẻ, cởi mở.

Tài lộc đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Nhiều khoản tiền lời lãi hoặc may mắn nằm ngay trong tay bạn. Đi ra ngoài bạn hay có lộc lá bất ngờ, nhất là những bạn làm nghề kinh doanh dịch vụ. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng.

Bước sang tháng 3 thời thế đổi thay, 3 con giáp này gặt hái đủ mọi thành quả, tiền phủ khắp lối, hỷ sự ngập tràn - Ảnh 2
Người tuổi Mão được tận hưởng tháng 3 đầy yên bình và nhiều điều tốt đẹp sẽ tới gõ cửa nhà bạn đấy - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu 

Có Thực Thần độ mệnh nên người tuổi Dậu cũng gặp nhiều may mắn trong tháng 3/2022. Bạn có tính tình ôn hòa, thông minh nên thời gian này sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi, hứa hẹn đầy khởi sắc. Người làm đầu tư hoặc buôn bán cũng có một túi tiền rủng rỉnh trong thời gian này. Dù là làm công việc gì thì trong tháng 3 này, bạn đều sẽ được đền đáp thành quả xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, gia đạo yên ấm, vợ chồng con cái được sum vầy bên nhau. Nhiều người từ xa được trở về đoàn tụ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Ông bà lớn tuổi được con cháu cho lộc, gia đạo yên bình vui vẻ.

Bước sang tháng 3 thời thế đổi thay, 3 con giáp này gặt hái đủ mọi thành quả, tiền phủ khắp lối, hỷ sự ngập tràn - Ảnh 3
Dù là làm công việc gì thì trong tháng 3 này, tuổi Dậu đều sẽ được đền đáp thành quả xứng đáng - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Dù không biết người khác khó khăn thế nào trong 2 ngày cuối tuần nhưng 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi tháng 3 tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để