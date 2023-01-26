Bước sang tháng 2/2023: TOP 3 con giáp này hái được lộc vàng, thoát kiếp nghèo khổ, ăn nên làm ra, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 15:48

3 con giáp này sẽ làm ăn phát đạt, thành công trong tháng 2/2023.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người chăm chỉ và nhiệt tình trong cuộc sống. Họ khéo léo trong giao tiếp và biết cách ứng xử hài hoà các mối quan hệ trong công việc lẫn cuộc sống. Mặc dù, con đường công danh của tuổi Sửu cũng lắm chông gai, nhiều khốn khó, nhưng họ không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc. Thêm vào đó, sự thông minh, nhanh nhẹn sẽ giúp người tuổi Sửu nắm bắt được các cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp của bản thân.

Dù có trải qua thăng trầm, thử thách thì vận khí của người tuổi Sửu cũng không tệ. Họ vẫn được quý nhân nâng đỡ trong những tình huống khó khăn, cứu nguy thành an. Đặc biệt, trong tháng 2/2023, người tuổi Sửu được hưởng lộc vàng, may mắn về tiền bạc. Thời gian chăm chỉ được đền đáp bằng những thành quả ngọt ngào mà tuổi Sửu tạo ra. Con giáp này như bước sang trang mới cuộc đời, làm gì cũng thuận. Họ vừa được trải nghiệm những điều thú vị, đồng thời cũng kết giao được với không ít người có kiến thức uyên thâm về lĩnh vực họ đang theo đuổi.

Bước sang tháng 2/2023: TOP 3 con giáp này hái được lộc vàng, thoát kiếp nghèo khổ, ăn nên làm ra, giàu có nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngay từ nhỏ, cuộc sống của tuổi Hợi đã phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Mỗi bước đi của họ không được trải hoa hồng, phần lớn là chông gai nhọc nhằn. Điều đặc biệt giúp người tuổi Hợi luôn vượt qua được mọi thử thách trong đời là nhờ vào ý chí và sự kiên cường. 

Trong công việc lẫn cuộc sống, tuổi Hợi đều có cá tính phóng khoáng và không sợ thất bại. Họ cũng rất rộng lượng và bao dung. Tuổi Hợi không ngại thay đổi, cũng dám xông pha nhiều. Tử vi có nói,trong tháng 2/2023, tuổi Hợi được phúc tinh cao chiếu, tài lộc tụ về, tiền bạc dư dả. Năm 2023 cũng sẽ là khoảng trời tự do cho tuổi Hợi sải cánh ước mơ, đặt nhiều nhiệt huyết và hy vọng, giúp họ thu về được nhiều thành quả.

Bước sang tháng 2/2023: TOP 3 con giáp này hái được lộc vàng, thoát kiếp nghèo khổ, ăn nên làm ra, giàu có nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn giữ sự lạc quan để đối diện với mọi cung bậc thăng trầm của cuộc đời. Họ tin rằng, những điều mình gặp phải sẽ giúp bản thân phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tuất là người túc trí đa mưu, giàu ý tưởng sáng tạo. Họ luôn nhanh nhạy với những biến động của thị trường, tư duy lại linh hoạt sắc bén. Nhờ đó, họ có thể nắm bắt tốt những cơ hội trong công việc để phát huy năng lực của mình.

Tử vi dự đoán, trong tháng 2/2023, tuổi Tuất cũng sẽ đặt chân đến những khung trời mới trong sự nghiệp của mình. Sự sôi nổi trong cá tính, ham học hỏi để nâng cao kiến thức sẽ giúp người tuổi Tuất đi được những bước xa trong lộ trình công danh của bản thân. Tài lộc của tuổi Tuất cũng rất dồi dào. Sự cố gắng của bạn chưa bao giờ là uổng phí, chỉ có ngày càng thành công hơn mà thôi. Hãy tập trung bám sát mục tiêu bản thân đã đề ra, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy!

Bước sang tháng 2/2023: TOP 3 con giáp này hái được lộc vàng, thoát kiếp nghèo khổ, ăn nên làm ra, giàu có nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sang Chủ nhật và thứ 2 (15/1 - 16/1): Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc

Sang Chủ nhật và thứ 2 (15/1 - 16/1): Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc

Những con giáp này sẽ đón nhận may mắn tới tấp trong thời gian ngày Chủ nhật và thứ 2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 2 tử vi ngày 28/1/2023 tu vi 12 con giap 28/1/2023 12 con giap may man tu vi hang ngay Tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành