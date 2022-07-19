Bước sang ngày mới (20/7), sách trời ghi rõ, 3 con giáp hưởng trọn công danh, may mắn liên tiếp, phất lên phát tài, tay tiêu tiền tỷ, sông nhung gấm, lụa là

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 17:35

Bước sang ngày mới (20/7), 3 con giáp may mắn phất lên phát tài, tay tiêu tiền tỷ, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bước sang ngày mới nhận về nhiều may mắn. Công việc kinh doanh sẽ được thực hiện suôn sẻ. Bản mệnh cần phải hành động thiết thực, nắm chặt lấy cơ hội đúng lúc thì nhất định sẽ thành công. Tài vận của con giáp có phần khởi sắc. Tuy chưa thể trở thành đại gia giàu có nhưng bản mệnh vẫn có được cuộc sống dư dả, giàu sang phú quý. 

Chuyện tình cảm của con giáp thăng tiến rực rỡ. Vận đào hoa nở rộ, con giáp nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới, nếu còn độc thân thì có thể sẽ tìm được đối tượng phù hợp với mình.

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Người tuổi Thân bước sang ngày mới nhận về nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước sang ngày mới với nhiều may mắn đang chờ đợi. Con giáp may mắn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Đường tài lộc của con giáp suôn sẻ. Nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức, còn người làm ăn kinh doanh thì tìm được hướng đi mới cho mình, ngày càng phát tài phát lộc.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bước sang ngày mới vạn sự khai thông, nhận nhiều tài lộc. Con giáp luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Con giáp đi sự linh hoạt và nhạy bén cần thiết để đạt được kết quả cao trong công việc.Vận trình tài lộc có điểm sáng. Chính Tài mở ra cho những chú Dê khá nhiều cơ hội làm ăn tốt và hứa hẹn sẽ gặt hái được khoản hời đáng kể.

Chuyện tình cảm hài hoà. Đôi lứa yêu nhau thắm thiết  trong sự ủng hộ từ người thân, bạn bè. Đó cũng là động lực giúp các cặp đôi vun vén cho tình cảm hiện tại.

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Người tuổi Dậu bước sang ngày mới vạn sự khai thông, nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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