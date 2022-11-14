Tuổi Dần trong những tháng trước đó liên tiếp gặp điều xui xẻo, đặc biệt thường xuyên mất tiền oan cho những việc đáng tiếc. Nhưng thời điểm từ nay đến Tết âm lịch hoàn bạn có thể lấy lại những gì đã mất.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Ba (15/11), những dự án tưởng chừng như bỏ sót lại nhanh chóng được thực nghiệm, không những vậy còn thuận lợi tiến hành bước đầu tạo ra lợi nhuận. Nếu tiếp tục chăm chút, đầu tư cho những dự án này sẽ chẳng mấy chốc mà thu về tay nguồn lợi khổng lồ. Bạn có thể lấy đây làm đòn bẩy để xây dựng đế chế cho riêng mình.

Tử vi 12 con giáp cho biết, ngày mai thứ Ba (15/11), là thời điểm tốt lành với người tuổi Tuất, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Đặc biệt là dịp Trung Thu tới đây, nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Ba (15/11), tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng những người tuổi Mão vì sắp có một năm mới đầy tài lộc. Theo tử vi, người tuổi Mão vận trình lý tưởng, mọi chuyện đều suôn sẻ hanh thông, cả năm vạn sự như ý. Đặc biệt, ngày mai thứ Ba (15/11), bản mệnh sẽ nhận được cơ hội thăng tiến dễ dàng nhờ được quý nhân nâng đỡ, đầu năm vận trình đã xoay chuyển theo hướng tích cực bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (15/11),Bản mệnh có thể cân nhắc đến những hình thức đầu tư ngắn hạn hay thậm chí là đầu tư mạo hiểm vì đường tài vận sẽ khởi sắc không ngừng. Không chỉ thu nhập chính mà các khoản thu nhập phụ của bạn cũng đều tăng tiến.

Song đó chưa phải là tất cả vì mới chỉ là mở đầu, càng về cuối năm, vận tài lộc của tuổi Mão sẽ càng vượng, thậm chí có thể gặp được cơ hội đổi đời. Điều duy nhất con giáp này cần nhớ là không quá chủ quan mà cần cân nhắc kĩ càng trước khi đổ vốn đầu tư, đừng chỉ nghe theo lời đồn thổi của người khác. Nhìn chung năm ngày mai thứ Ba (15/11), đối với người tuổi Mão có thể coi là một năm “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.