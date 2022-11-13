Trong năm 2022 thì những người tuổi Tý chính là một con giáp vô cùng may mắn, cuộc sống vô cùng viên mãn sung túc. Tuổi Tý chính là con giáp đứng đầu trong danh sách con giáp phát tài trong năm Tân Sửu này, đặc biệt là cuối tháng 11 năm 2022.

Sách tử vi cho biết trong tháng 11/2022, người tuổi Tý có thể rũ sạch vận xui, may mắn tìm đến sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Không những vậy họ còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tý sẽ có cơ hội hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể, mua nhà sắm xe chính là những gì đang chờ Tý phía trước.

Sự may mắn của tuổi Hợi khiến 11 con giáp còn lại phải phát hờn. Không chỉ gặp dữ hóa lành, trong khi người khác không biết phải làm sao để kiếm được nhiều tiền thì cơ hội kiếm tiền cứ tự tìm đến Hợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo cuối tháng 11 năm 2022, dù ‘làm biếng chảy thây’ nhưng với việc làm giàu thì Hợi không nề hà khó khăn, vất vả. Thêm vào đó, sự chân thành, hòa nhã của Hợi giúp họ luôn được lòng người khác. Ngoài ra, Hợi còn là người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Họ sẽ không ngại ngần chìa tay giúp đỡ người khác. Đây chính là điểm giúp Hợi dễ dàng có được một tấm chồng như ý.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc.

Thế nhưng tự bản thân họ cảm thấy rằng đây là một năm đầy thách thức, bởi sự hoạt động mạnh của sao Thái Bạch làm cản trở sự nghiệp cũng như con đường tài vận của họ. Việc kiếm ra tiền nhưng lại luôn phải chi tiêu cho những việc không chính đáng khiến con giáp này vô cùng hoang mang.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 11 năm 2022, những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài.

Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.