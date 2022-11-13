Cuối tháng 11 năm 2022, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn tài lộc ngập tràn, trúng số độc đắc, thăng hoa phát tài, sự nghiệp tấn tới, cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 02:41

Tử vi dự báo cuối tháng 11 năm 2022, 3 con giáp dưới đây có vận trình đang ngày càng khởi sắc thì bản mệnh sẽ rất nhanh có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tuổi Tý

Trong năm 2022 thì những người tuổi Tý chính là một con giáp vô cùng may mắn, cuộc sống vô cùng viên mãn sung túc. Tuổi Tý chính là con giáp đứng đầu trong danh sách con giáp phát tài trong năm Tân Sửu này, đặc biệt là cuối tháng 11 năm 2022.

Cuối tháng 11 năm 2022, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn tài lộc ngập tràn, trúng số độc đắc, thăng hoa phát tài, sự nghiệp tấn tới, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tử vi dự báo cuối tháng 11 năm 2022, tuổi Tý may mắn tài lộc ngập tràn, trúng số độc đắc, thăng hoa phát tài, sự nghiệp tấn tới, cuộc sống giàu sang phú quý. (Ảnh minh họa: Internet)

Sách tử vi cho biết trong tháng 11/2022, người tuổi Tý có thể rũ sạch vận xui, may mắn tìm đến sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Không những vậy họ còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tý sẽ có cơ hội hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể, mua nhà sắm xe chính là những gì đang chờ Tý phía trước.

Tuổi Hợi

Sự may mắn của tuổi Hợi khiến 11 con giáp còn lại phải phát hờn. Không chỉ gặp dữ hóa lành, trong khi người khác không biết phải làm sao để kiếm được nhiều tiền thì cơ hội kiếm tiền cứ tự tìm đến Hợi.

Cuối tháng 11 năm 2022, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn tài lộc ngập tràn, trúng số độc đắc, thăng hoa phát tài, sự nghiệp tấn tới, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo cuối tháng 11 năm 2022, dù ‘làm biếng chảy thây’ nhưng với việc làm giàu thì Hợi không nề hà khó khăn, vất vả. Thêm vào đó, sự chân thành, hòa nhã của Hợi giúp họ luôn được lòng người khác. Ngoài ra, Hợi còn là người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Họ sẽ không ngại ngần chìa tay giúp đỡ người khác. Đây chính là điểm giúp Hợi dễ dàng có được một tấm chồng như ý.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc. 

Thế nhưng tự bản thân họ cảm thấy rằng đây là một năm đầy thách thức, bởi sự hoạt động mạnh của sao Thái Bạch làm cản trở sự nghiệp cũng như con đường tài vận của họ. Việc kiếm ra tiền nhưng lại luôn phải chi tiêu cho những việc không chính đáng khiến con giáp này vô cùng hoang mang. 

Cuối tháng 11 năm 2022, Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn tài lộc ngập tràn, trúng số độc đắc, thăng hoa phát tài, sự nghiệp tấn tới, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 11 năm 2022, những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài. 

Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (13/11/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài “phát thưởng”, tiền tài rực sáng, phất lên như diều gặp gió, trúng số độc đắc, giàu có khó ai bì

Tử vi dự báo ngày mai ngày (13/11/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài “phát thưởng”, tiền tài rực sáng, phất lên như diều gặp gió, trúng số độc đắc, giàu có khó ai bì

Tử vi dự báo ngày mai ngày (13/11/2022), 3 con giáp này đón ngày mới với rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi tháng 11/2022 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc Tử vi tháng 11 năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 7 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 7 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình