Bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, nghênh đón đại vận, giàu bạc vía, gặp may mắn liên tục, phất lên như diều gặp gió, khiến ai nấy đều ghen tị đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 02:57

Tử vi dự báo bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), 3 con giáp này vượng vận quý nhân, may mắn hơn người, làm gì cũng có người chống lưng, nâng đỡ đạt thành tựu xuất sắc.

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn không còn phải đau đầu khi nhắc đến tiền bạc. Trong thời điểm Tài Thần đang mỉm cười bản mạnh nếu nhanh chóng chớp được thời cơ sẽ dành được ưu thế lớn trong lĩnh vực đang làm.

Bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, nghênh đón đại vận, giàu bạc vía, gặp may mắn liên tục, phất lên như diều gặp gió, khiến ai nấy đều ghen tị đỏ mắt - Ảnh 1
Tử vi dự báo bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), tuổi Thìn trúng số độc đắc, nghênh đón đại vận, giàu bạc vía, gặp may mắn liên tục, phất lên như diều gặp gió, khiến ai nấy đều ghen tị đỏ mắt. (Ảnh minh họa: Internet)

Người tuổi này bản tính hiếu khách, hiền hòa lại thêm biết cách nói lời dễ nghe khiến mọi người xung quanh yêu quý. Bước sang tuần mới (14/11 – 20/11),con giáp này nhanh chóng gặp được quý nhân trợ giúp. Người tuổi Thìn là một người đã lớn tuổi và giàu có kinh nghiệm cũng như có vị thế nhất định trong xã hội sẽ nâng bước cho bạn nhanh chóng đạt được thành tựu mới mẻ.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho biết, năm 2022 là năm tam hợp với người tuổi Mùi nên sẽ không có gì là lạ khi con giáp này sẽ vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ. Tử vi phương Đông tiết lộ gần về cuối năm nay tuổi Mùi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưu sự dễ thành.

Thoát khỏi sức ép của Thái Tuế, tuổi Mùi sắp đón nhận tin vui liên tiếp về cả công việc, tình cảm cũng như tiền bạc. Những thử thách và khó khăn sẽ không thể khiến tuổi Mùi chùn bước vì đã có quý nhân ở bên trợ giúp.

Bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, nghênh đón đại vận, giàu bạc vía, gặp may mắn liên tục, phất lên như diều gặp gió, khiến ai nấy đều ghen tị đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (14/11 – 20/11), tiết lộ tuổi Mùi đón nhiều tin vui về đường tài lộc lẫn đường công danh. Việc cầu tài suôn sẻ, bản mệnh không ngừng thăng tiến.  Nếu đang có ý định kinh doanh, mở rộng buôn bán hay phát triển thêm lĩnh vực khác thì đây là cơ hội nghìn năm có một để Mùi hốt hết tiền thiên hạ vào nhà.

Song thành công quá lớn có thể khiến cho con người ta trở nên thiếu thận trọng. Trước khi tiến hành đầu tư, tuổi Mùi hãy có kế hoạch tài chính rõ ràng, tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân, đừng để lòng tham che mờ lý trí.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới, khi có quý nhân cát tinh trợ lực, tài vận của tuổi Mão khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi này thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài.

Bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, nghênh đón đại vận, giàu bạc vía, gặp may mắn liên tục, phất lên như diều gặp gió, khiến ai nấy đều ghen tị đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới (14/11 – 20/11), lại thêm quý nhân hỗ trợ trên đường tình duyên nên người độc thân tuổi Mão có thể tìm được cơ hội phát triển tình cảm. Người đã có gia đình cũng hưởng cuộc sống yên vui bên nửa kia.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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