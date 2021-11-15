Bước sang năm mới 2022 là hết khổ, 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, 45 ngày tới, hầu bao rủng rỉnh, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 15:00

Số trời đã định, chỉ cần bước sang năm 2022, những con giáp may mắn này sẽ không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi bản tính hiền lành, nhân hậu, luôn giữ hòa vi quý. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, Hợi gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp, tài chính cũng như tình cảm. Cụ thể, họ có ít cơ hội kiếm tiền, áp lực với công việc và quay cuồng với những nhiệm vụ, dự án mới.

Bước sang năm mới 2022 là hết khổ, 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, 45 ngày tới, hầu bao rủng rỉnh, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bước sáng năm 2022, Hợi sẽ được cát tinh giúp đỡ, tài lộc tăng vọt trông thấy. Bản mệnh có thể thu về nhiều lợi nhuận từ các dự án trước đó, việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn tài lộc sẽ rủng rỉnh, đặc biệt là những người tuổi Hợi sinh năm 1959. Không chỉ vậy, vận đào hoa của Hợi còn tăng gấp đôi nên có khả năng cao bạn sẽ thoát khỏi kiếp FA. 

Tuổi Thân

Thời gian qua quả thật không hề dễ dàng với những người tuổi Thân, nhưng chỉ cần bước sang năm 2022, bạn sẽ được 2 chòm sao may mắn Thiên Khôi và Văn Xương chiếu sáng. Nhờ vậy mà bạn sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống nghèo khó, có cơ hội để đổi đời, tài lộc hanh thông. Thậm chí, nếu bạn nắm bắt tốt cơ hội thì đúng là một bước lên mây, cuộc sống về sau ít phải lo nghĩ về tiền bạc.

Bước sang năm mới 2022 là hết khổ, 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, 45 ngày tới, hầu bao rủng rỉnh, phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số người còn có thể được thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trong việc hợp tác làm ăn với người khác thì bạn cần phải cẩn thận hơn. Nếu bạn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì chắc chắn bạn sẽ được hưởng “trái ngọt”.

Tuổi Mùi

Mùi là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong năm mới 2022. Trong khoảng thời gian này, công việc của Mùi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, những khó khăn trước đó đều được bạn giải quyết triệt để, một phần là được quý nhân soi đường chỉ lối, một phần là nhờ vào chính bản lĩnh của bạn.

Bước sang năm mới 2022 là hết khổ, 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, 45 ngày tới, hầu bao rủng rỉnh, phát tài cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Mùi cũng rất vượng vận đào hoa, tình yêu đích thực của một số người sắp xuất hiện. Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng bền chặt, thậm chí đang rục rịch tiến tới hôn nhân, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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