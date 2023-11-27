Bước sang cuối tháng 11: Vận may lên cao ngất, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, gánh vàng về nhà, hốt tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 20:10

3 con giáp sắp trở mình sau thời gian chật vật, vận trình khởi sắc rõ rệt vào cuối tháng 11.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn vào cuối tháng 11. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến. Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Thìn có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Về sự nghiệp, Thìn càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên Thìn đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó. Về tài lộc, Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

Bước sang cuối tháng 11: Vận may lên cao ngất, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, gánh vàng về nhà, hốt tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có số hưởng vận may hơn người, phần lớn đều có mệnh phú quý vào cuối tháng 11. Đặc biệt là trong môi trường công việc, các bạn hầu hết đều rất có chí vươn lên, làm việc cũng rất nỗ lực hăng hái, cộng thêm tài năng của bản thân, sự nghiệp của những người cầm tinh con Hổ phải nói rằng vô cùng thuận lợi.

Đường sự nghiệp rất hanh thông song có một điểm vẫn cần lưu ý, đó là tính cách của các bạn tương đối cứng nhắc. Vì thế nên trong các mối quan hệ xã hội, trong cách đối nhân xử thế với người xung quanh, người tuổi Dần thể hiện chưa được mềm mỏng, nhẹ nhàng, sự cứng nhắc của các bạn thậm chí còn khiến người khác cảm thấy các bạn hống hách, bá đạo.

Bước sang cuối tháng 11: Vận may lên cao ngất, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, gánh vàng về nhà, hốt tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải vào cuối tháng 11. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng.

Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực. Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Bước sang cuối tháng 11: Vận may lên cao ngất, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, gánh vàng về nhà, hốt tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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