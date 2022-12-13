Bước sang cuối tháng 11 âm lịch vượng vận sang giàu: THẦN TÀI trợ mệnh, Bồ Tát chiếu cố, 3 con giáp thăng quan tiến chức vù vù, làm ăn kinh doanh hưng vượng, tài lộc đạt đỉnh, phú quý thăng hoa

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp khi bước sang cuối tháng 11 âm lịch. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Sang cuối tháng 11 âm lịch, tình duyên của những người còn độc thân sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ liên quan đến sự nghiệp khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng bởi xung quanh có rất nhiều tấm gương đáng để bạn học tập.

Tài chính phát triển thuận lợi, tranh thủ thời điểm vàng son này tiến hành các dự định đặt ra từ trước đó ắt sẽ thu lợi về tay. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh gặp thời mà phát đạt.

Sẽ có một vài thách thức nhưng lại xuất hiện như cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng trong tập thể. Khi bước vào một lĩnh vực bất kì lại cần có sự cầu tiến, nỗ lực thì công sức bỏ ra mới được đền đáp xứng đáng.

Tình cảm có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, vận đào hoa nở rộ hỗ trợ người độc thân tìm được đối tượng thích hợp. Các cặp đôi lại càng có thời gian hâm nóng tình cảm.

Tuổi Thìn

Thời gian trước mọi việc có thể tiến triển không mấy thuận lợi với Thìn nhưng không có nghĩa là công lao của Thìn không được đền đáp xứng đáng. Nếu chăm chỉ làm việc, tài lộc của Thìn sẽ khá khởi sắc. Đặc biệt là với người làm kinh doanh.

Thời điểm này Thìn quyết đoán nên dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn trước đối thủ. Bản mệnh luôn tin tưởng vào năng lực và cách nhìn nhận vấn đề của bản thân và đồng tiền dần dần chảy về túi chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức như một lời cổ vũ với người làm công ăn lương. Chỉ cần Thìn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay.

Vậy nên khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì Thìn cũng hãy mạnh dạn tiến bước, cấp trên chắc chắn không bạc đãi những người luôn chăm chỉ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.