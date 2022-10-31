Bước sang 11 ngày tới (1/11 - 11/11): Thần may mắn mỉm cười với 3 con giáp, số đỏ cả tình lẫn tiền, phúc lộc dâng trào như sóng biển, ôm cả kho vàng

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 17:15

Dù các con giáp khác có xui xẻo thế nào thì trong 11 ngày tới, 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ có đường tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán tốt, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán rằng, đúng 11 ngày tới, con giáp tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của họ vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan. Mọi sự dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Đây cũng là thời điểm thuận lợi giúp bản mệnh chứng tỏ năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, trong tháng được quý nhân giúp đỡ này, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Bước sang 11 ngày tới (1/11 - 11/11): Thần may mắn mỉm cười với 3 con giáp, số đỏ cả tình lẫn tiền, phúc lộc dâng trào như sóng biển, ôm cả kho vàng - Ảnh 1
Tử vi dự đoán rằng, đúng 11 ngày tới, con giáp tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của họ vô cùng hanh thông, vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong công việc, tuổi Thìn luôn chăm chỉ, tháo vát và biết sáng tạo, sử dụng trí thông minh của mình để tạo ra những điều tốt đẹp hơn. Do đó, sang 11 ngày tới đây, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố, họ sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn.

Không những thế, trong thời gian tới, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào. Cuộc sống tình cảm cũng yên bình hơn bao giờ, vì vậy tuổi Thìn cần phải tận hưởng và lấy đó làm động lực để phát triển hơn nữa.

Bước sang 11 ngày tới (1/11 - 11/11): Thần may mắn mỉm cười với 3 con giáp, số đỏ cả tình lẫn tiền, phúc lộc dâng trào như sóng biển, ôm cả kho vàng - Ảnh 2
Do đó, sang 11 ngày tới đây, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố, họ sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 11 ngày tới, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Bước sang 11 ngày tới (1/11 - 11/11): Thần may mắn mỉm cười với 3 con giáp, số đỏ cả tình lẫn tiền, phúc lộc dâng trào như sóng biển, ôm cả kho vàng - Ảnh 3
Đúng 11 ngày tới, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Vận xui đeo đẳng vì lưu 3 thứ trong nhà

Theo quan niệm dân gian, những vật dụng như bát vỡ, giày sờn thường mang điềm xui. Vì vậy, bạn hãy loại bỏ ngay khỏi nhà để tránh xui xẻo đến với gia đình.

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