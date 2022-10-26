Nửa đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp xóa sổ vận đen, không có gì ngoài tiền, bất ngờ giàu to, trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 14:25

Tử vi chỉ rằng, nửa đầu tháng 10 âm lịch, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống tình duyên.

Tuổi Sửu

Trong số các con giáp thì những người cầm tinh con trâu dù là nam hay nữ đều chăm chỉ siêng năng, làm việc hết mình nên họ thường có cuộc sống an nhàn sau tuổi trung niên. Những người tuổ Sửu họ sống thực tế và không ngừng nỗ lực mỗi ngày để lo cho tương lai của gia đình.

Tử vi học chỉ rõ, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có cơ may lội ngược dòng, liên tiếp đón tin vui tài lộc khiến cuộc sống nở hoa. Thời gian này thì tuổi Sửu gặp nhiều may mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công Sửu sẽ có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp xóa sổ vận đen, không có gì ngoài tiền, bất ngờ giàu to, trúng số đổi đời - Ảnh 1
Tử vi học chỉ rõ, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có cơ may lội ngược dòng, liên tiếp đón tin vui tài lộc khiến cuộc sống nở hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học cho biết trong thời gian nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên cuộc sống vô cùng viên mãn. Thời gian này tuổi Tuất cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài vận cứ tăng vù vù và công danh sự nghiệp cũng khởi sắc thăng hoa.

Nhưng người tuổi Tuất nên tranh thủ thời gian này để phát huy được thế mạnh của mình. Những người tuổi Tuất hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội rồi thần tài sẽ ban cho bạn vô số tài lộc trong thời gian tới.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp xóa sổ vận đen, không có gì ngoài tiền, bất ngờ giàu to, trúng số đổi đời - Ảnh 2
Tử vi học cho biết trong thời gian nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên cuộc sống vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý là con giáp có lòng trắc ẩn, sống lương thiện và hy sinh vì người khác. Bề ngoài, nhiều người tưởng lầm họ yếu đuối nhưng sự thực không phải vậy tuổi Tý vô cùng kiên cường bất khuất. Trong công việc hay cuộc sống người tuổi Tý cũng luôn là người nỗ lực và gặt hái được nhiều thành quả viên mãn.

Tử vi chỉ rõ, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý sẽ thành công của họ không đến nhanh chóng nhưng bền vững và ổn định. Thời gian này tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp bạn làm ăn phát tài.

Nửa đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp xóa sổ vận đen, không có gì ngoài tiền, bất ngờ giàu to, trúng số đổi đời - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý sẽ thành công của họ không đến nhanh chóng nhưng bền vững và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6 ngày tiếp theo (21/10 - 26/10): Công đức vô lượng, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tiền bạc tới tấp, may mắn ồ ạt, cán mốc giàu sang

Đúng 6 ngày tiếp theo (21/10 - 26/10): Công đức vô lượng, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tiền bạc tới tấp, may mắn ồ ạt, cán mốc giàu sang

Trong 6 ngày tới, 3 con giáp này sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, công việc và luôn dư dả tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa đầu tháng 10 âm lịch tử vi tháng 10 âm lịch con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài