Bước qua tháng Chạp, sao Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc đem lại xui xẻo cho 3 con giáp này, hung họa bủa vây

Tâm linh - Tử vi 05/01/2022 18:00

Sau khi đi qua tháng Chạp của năm 2021, xin chia buồn cùng những con giáp này vì sẽ gặp hạn 'trực Thái Tuế' nên có xu hướng bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại, hung họa bủa vây suốt năm 2022.

Tuổi Thân

Trong tháng đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022, vận trình của người tuổi Thân không được khả quan cho lắm. Vốn dĩ Thân là tuổi phạm Thái Tuế năm 2022, lại thêm chịu tác động từ cục diện xung khắc với tháng này, mọi việc diễn ra có thể không như ý muốn của con giáp này.

Bước vào tháng 4 âm lịch, vận khí của tuổi Thân tiềm ẩn nhiều hung họa. Công việc có nhiều biến động, một số người có thể đối mặt với nguy cơ thay đổi vị trí hay bị sa thải do không làm tròn trách nhiệm. Ngoài ra, tuổi Thân còn có thể bị tiểu nhân hãm hại, nhiều đối thủ xuất hiện và gây khó dễ cho bước đường sự nghiệp.

Tuổi Tý

Đáng tiếc, người tuổi Tý là 1 trong 3 con giáp xui xẻo năm 2022, vì thế mà nhiều mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể. Tử vi 12 con giáp năm 2022 chỉ vận khí của người tuổi Tý có dấu hiệu sa sút khá rõ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần. Công việc đang trên đà ổn định bỗng lao dốc, điều tiếng thị phi rất dễ xảy ra.

Bước qua tháng Chạp, sao Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc đem lại xui xẻo cho 3 con giáp này, hung họa bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng này bạn cần hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, đề phòng kết nhầm bạn xấu mà thiệt thân. Không chỉ công việc không như ý, bạn còn dễ bị mất đồ hay bất tiền bạc do sự bất cẩn của bản thân. Hung họa bủa vây đòi khỏi những chú Chuột phải thật sự tỉnh táo.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tý cũng phải đối diện với nhiều rạn nứt. Mối quan hệ giữa người đã lập gia đình và nửa kia thường xuyên trục trặc, đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, nếu không để tâm hàn gắn thì sẽ rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần cần đặc biệt cẩn trọng, chỉ cần con giáp này nóng vội hành động sẽ tự chuốc lấy vô vàn phiền phức mà những phiền phức này không dễ dàng một sớm một chiều mà giải quyết được. Bản mệnh cũng dễ rơi vào cảnh hao hụt tiền bạc do việc làm ăn không ổn định, nay thế này mai thế khác.

Bước qua tháng Chạp, sao Thái Tuế nằm ở phương Đông Bắc đem lại xui xẻo cho 3 con giáp này, hung họa bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi năm 2022 cũng cần lưu tâm đặc biệt đến sức khỏe của chính bản thân mình. Năm này con giáp này cũng dễ vướng tai nạn, thương tổn, khả năng phải nhập viện là rất cao gây hao tổn tài chính. Về mảng tình cảm, người tuổi Hợi cũng gặp nhiều phiền muộn, trắc trở, một năm vô cùng sóng gió và nhiều biến động.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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