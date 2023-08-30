Bước qua tháng 9, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 12:23

Tử vi dự đoán vào tháng 9, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách ổn định và đặc biệt lạc quan, tâm tính rất tốt. Trong cuộc sống và công việc, con giáp này không có quá nhiều tham vọng, cũng không có lòng tham quá mức, đòi hỏi cái gì cũng phải đạt điểm 10 hoàn hảo.

Vì vậy, họ có rất nhiều bạn bè cả trong lẫn ngoài nơi làm việc. Con giáp tuổi Sửu cũng có danh tiếng tốt, được nhiều người yêu thích. Với người tuổi Sửu, nếu họ muốn tự mình làm một việc gì đó, họ sẽ có nhiều con đường để lựa chọn và tất nhiên sẽ có nhiều quý nhân xung quanh đồng hành cùng họ.

Con giáp tuổi Sửu có nhiều tiến bộ trong sự nghiệp, cả công việc kinh doanh của gia đình cũng bội thu. Cuộc sống của họ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, công việc thành công, tình yêu ngọt ngào. Con giáp tuổi Sửu chắc chắn sẽ có một khởi đầu tốt hơn.

Bước qua tháng 9, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính cách trầm tĩnh, cẩn thận, rất đáng tin cậy. Trong cách cư xử và công việc, họ đều chu đáo, khiến mọi người rất yên tâm. Hơn nữa, con giáp này cũng có thể hoàn thành rất suôn sẻ các mục tiêu trong cuộc sống, sống rất tốt. Vận trình suôn sẻ giữa năm nay và năm sau của con giáp tuổi Tỵ chưa bao giờ dừng lại.

Những người này sẽ đạt được những thành công như ý, không để lại điều gì hối tiếc. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng có cơ hội gặp được người yêu trong mộng và rơi vào lưới tình say đắm. Cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ thực sự tốt đẹp, rực rỡ.

Cùng với sự đồng hành của người yêu, họ có thể đạt được mục tiêu tiếp theo một cách suôn sẻ, mọi sự viên mãn, vui sướng.

Bước qua tháng 9, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, sự nghiệp tiến xa, hồng phúc lan tỏa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành hơn, không có ác ý. Con giáp này luôn làm cho mọi việc trong cuộc sống trở nên hoàn hảo, không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai.

Gia đình của họ rất viên mãn. Nhà nào có con giáp này có thể đi theo để hưởng phúc. Tình yêu của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ đơm hoa kết trái. Họ đối xử với người yêu rất chân thành, say đắm, hôn nhân có thể sớm thành hiện thực.

Con giáp này cũng nhận được sự ưu ái và yêu mến của nhiều người trong thời gian này. Có sự đồng hành của người yêu, họ sẽ tự tin hơn trong việc gây dựng sự nghiệp, con đường phía trước sẽ rộng mở hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Bước qua tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn

Bước qua tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn

Tử vi dự đoán vào tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe