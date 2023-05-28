Bước qua tháng 5 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, ôm trọn tiền của, giàu có thấm vào người, sự nghiệp bứt phá, rộng đường thành công

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 11:12

Con giáp tuổi này tụ khí tụ tài, đón nhiều niềm vui. Người tuổi này thoát khỏi vận xui, tài lộc có nhiều khởi sắc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp ngay thẳng, thật thà, sống chân thành với mọi người. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà họ dễ làm mất lòng người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ.

Thời gian gần đây, công việc, cuộc sống của người tuổi này gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do người tuổi Tý bất cẩn.

Người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng nên chú ý chi tiêu tiết kiệm, chớ nên vung tay quá trán.

Bước qua tháng 5 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, ôm trọn tiền của, giàu có thấm vào người, sự nghiệp bứt phá, rộng đường thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ tính tình tự do, phóng túng, giàu nhiệt huyết và có tham vọng. Họ thích hợp với những công việc giàu tính sáng tạo và không gò bó. Người tuổi này kiên trì, bền bỉ với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình nên đến trung vận thường đạt được những thành công rực rỡ.

Con giáp tuổi Ngọ tụ khí tụ tài, đón nhiều niềm vui. Người tuổi này thoát khỏi vận xui, tài lộc có nhiều khởi sắc. Nếu làm công ăn lương, họ có cơ hội bắt đầu một công việc, dự án mới.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì sản phẩm bán được giá, mang về nguồn thu lớn. Tuy sự nghiệp có điểm sáng nhưng con giáp này chớ nên tự phụ, hãy kiên trì học hỏi để đề phòng tụt hậu. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng có vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân dễ có được tình yêu chân thành.

Bước qua tháng 5 âm lịch, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, ôm trọn tiền của, giàu có thấm vào người, sự nghiệp bứt phá, rộng đường thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là những người điềm tĩnh, cần cù, chịu khó. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế, và có ý chí vững vàng. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu tinh thần trách nhiệm nên thường được mọi người tin tưởng.

Người tuổi Sửu có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống. Người chưa có công việc cũng được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho công việc mới.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn cũng dần khởi sắc, doanh thu tăng cao hơn trước. Khi cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ, hãy suy nghĩ kỹ để nắm bắt cơ hội. Mặt khác, thời gian gần đây, người tuổi Sửu có sức khỏe không tốt, cần tránh làm việc quá sức và mặc ấm trước khi ra ngoài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Cát Tinh chiếu mệnh vào 3 ngày 27, 28, 29/5, 3 con giáp vượng đường làm giàu, lộc lá tứ phương đổ về, điềm lành gõ cửa liên tục

Cát Tinh chiếu mệnh vào 3 ngày 27, 28, 29/5, 3 con giáp vượng đường làm giàu, lộc lá tứ phương đổ về, điềm lành gõ cửa liên tục

Người tuổi này có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 5 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 53 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 53 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả