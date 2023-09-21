Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 12:20

Tử vi dự đoán vào tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sinh ra không ngậm thìa vàng, cũng không gặp nhiều may mắn. Tuy vậy, đó không phải là lý do để con giáp này từ bỏ giấc mơ.

Vì vậy để thực hiện được lý tưởng của mình, họ chỉ còn cách nỗ lực và cố gắng không ngừng. Trong thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu không gặp may trong sự nghiệp. Những sự cố gắng của họ không được ghi nhận. Một số người bị stress trong công việc.

Vận may của người cầm tình con gà cũng sẽ bắt đầu đảo chiều. Trong vòng tuần này, họ tìm được đối tác tốt để hợp tác làm ăn.

Con giáp này cũng được cử đi học tập, phát triển khả năng. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến giúp con giáp này giảm được áp lực, tinh thần phấn chấn. Họ có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, vì vậy đừng bỏ lỡ.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường rất tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Con giáp này cũng rất thương người, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Họ sống vị tha, tôn trọng những người ở xung quanh mình. Dù vẻ ngoài có vẻ hiền lành, mềm yếu nhưng kỳ thực, con giáp này sở hữu ý chí mạnh mẽ. Vì vậy, sẽ không có chuyện gì khiến họ cảm thấy khó giải quyết.

Khi gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dành thời gian, sức lực để cải thiện vấn đề. Tài vận của con giáp này trong tuần này rất tốt. Các khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời, giúp họ thu lời không nhỏ. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng được khách hàng tin tưởng, sớm ký được hợp đồng.

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc tuổi Tuất thường nói ít, làm nhiều. Họ giỏi giao tiếp, có mối quan hệ hữu hảo với mọi người. Con giáp này cũng rất thông minh, nhanh trí. Họ thường là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Dần dần, người tuổi này sẽ trở thành người khó thay thế trong công ty, tổ chức mà họ làm việc.

Con giáp tuổi Tuất được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc, sự nghiệp của họ cũng thăng tiến hơn. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, ký quyết định thăng chức, tăng lương.

Đối với những người đang dự định chuyển việc, họ cũng nhận được lời mời phỏng vấn, thử việc. Người tuổi này cần nhớ dù thành công đến đâu, họ cũng cần giữ sự khiêm tốn, cầu tiến. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này có triển vọng rất tốt trong sự nghiệp. Thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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