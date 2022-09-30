Bước qua ngày hôm nay 30/9: CHÍNH ẤN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình thắm vượng, sự nghiệp xán lạn, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tình duyên một bước thăng hoa, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 12:23

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay 30/9, đầu tháng 3 con giáp này được chính ấn nâng đỡ, vận trình lên hương, sự nghiệp tươi sáng, tình duyên vượng sắc.

Tuổi Mão

Ngày Chính Ấn tụ khí, công việc của tuổi Mão dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có.

Thiên Tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình trong các trò may rủi. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn.

Bước qua ngày hôm nay 30/9: CHÍNH ẤN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình thắm vượng, sự nghiệp xán lạn, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tình duyên một bước thăng hoa, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 1
Thiên Tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi hàng ngày 1/10/2022, Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thế hiện. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Chuyện tình cảm cũng chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý. Điều đáng mừng là cả hai đều có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, bạn nhất định phải nắm lấy.

Bước qua ngày hôm nay 30/9: CHÍNH ẤN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình thắm vượng, sự nghiệp xán lạn, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tình duyên một bước thăng hoa, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 2
Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, con giáp này cũng gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Thời gian này bản mệnh nên ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng hoặc bàn bạc công việc thông qua đối thoại.

Con giáp này chính là người có vai trò gắn kết tập thể. Cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt người tuổi Tý, vì thế hãy tự tin nắm bắt, đừng để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều.

Tình cảm của các cặp đôi cũng dạt dào, thăng hoa hơn khi hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập. Bạn và người ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau từng ly từng tí, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua để cố gắng hơn cho tương lai sau này.

Bước qua ngày hôm nay 30/9: CHÍNH ẤN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình thắm vượng, sự nghiệp xán lạn, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tình duyên một bước thăng hoa, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 3
Tình cảm của các cặp đôi cũng dạt dào, thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tài lộc đuề huề, của cải đầy tay, gia đạo ấm êm, bản mệnh tình - tiền viên mãn, người độc thân thoát kiếp FA

Đúng giờ Tý ngày mai 1/10, 3 con giáp này may mắn hứng trọn phước lành trời ban, tài lộc đuề huề, của ăn của để đầy nhà, tình duyên nở rộ cho con giáp độc thân.

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