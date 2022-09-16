Bước qua ngày hôm nay 16/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này may mắn tìm đến, xui rủi tránh xa, vận trình khởi sắc, tiền tài đổ vào túi, tình duyên trên đà tiến triển, bản mệnh không việc gì lo lắng

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 21:25

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này may mắn tìm đến, xui rủi tránh xa, vận trình tươi sáng, thu nhập ngày một khả quan, bản mệnh ngập tràn viên mãn, thăng hoa.

Tuổi Thân

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Thâni trong 17/9 diễn ra một cách trôi chảy. Nhờ thể hiện năng lực bản thân đúng thời điểm mà cơ hội “thăng quan tiến chức” của người tuổi này ngày càng rộng mở. Hãy tiếp tục cố gắng phát huy điều đó để nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 17/9/2022, Kim Thổ tương sinh hỗ trợ cho tuổi Thân cải thiện được tình hình tài chính hiện tại. Có người còn được người thân cho tiền, chỉ con giáp này cách gia tăng lợi nhuận cho việc làm ăn hiện tại.

Tuổi Thân mong muốn có một ngày thực sự thoải mái và dễ chịu, và may mắn thay thì con giáp này có được sự ủng hộ của cát thần nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lời khuyên cho bản mệnh là trước khi ra một quyết định hãy cho mình thời gian suy tính với đủ thông tin khác nhau.

Bước qua ngày hôm nay 16/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này may mắn tìm đến, xui rủi tránh xa, vận trình khởi sắc, tiền tài đổ vào túi, tình duyên trên đà tiến triển, bản mệnh không việc gì lo lắng - Ảnh 1
Tuổi Thân mong muốn có một ngày thực sự thoải mái và dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Dậu, giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thay đổi theo chiều hướng tích cực. Công việc suôn sẻ hết ý đem đến cho con giáp này nguồn tài chính mơ ước. 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Có thể đối phương chính là người bạn chờ đợi đã lâu đấy.

Bước qua ngày hôm nay 16/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này may mắn tìm đến, xui rủi tránh xa, vận trình khởi sắc, tiền tài đổ vào túi, tình duyên trên đà tiến triển, bản mệnh không việc gì lo lắng - Ảnh 2
Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/9/2022, tuổi Hợi có cơ hội cao để cải thiện tình hình tài chính hiện tại, con giáp này có thể bước sang một nấc thang mới. Thế nhưng làm việc gì cũng phải từ tốn, đừng vội vàng hay tham lam quá dễ để lại hậu quả không tốt về sau này.

Quan hệ xã giao của bản mệnh cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến có cách cư xử chừng mực. Dù nóng giận đến mấy đi nữa, bạn luôn kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Bạn luôn cảm thấy thật may mắn vì lúc nào, gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 

Bước qua ngày hôm nay 16/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này may mắn tìm đến, xui rủi tránh xa, vận trình khởi sắc, tiền tài đổ vào túi, tình duyên trên đà tiến triển, bản mệnh không việc gì lo lắng - Ảnh 3
Quan hệ xã giao của bản mệnh cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến có cách cư xử chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 16/9: TOP 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, công danh xán lạn, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, bản mệnh vận đào hoa tốt, tình duyên thêm hài hòa

Cuối ngày hôm nay 16/9: TOP 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, công danh xán lạn, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, bản mệnh vận đào hoa tốt, tình duyên thêm hài hòa

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, hanh thông như ý, thu nhập ngày càng khởi sắc, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền.

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