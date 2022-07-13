Bước qua ngày hôm nay 13/7: TAM HỢP độ mệnh, QUÝ NHÂN dẫn đường, 3 con giáp này thăng quan tiến chức, công danh xán lạn, tài lộc rực rỡ, kinh doanh thuận lợi, thu nhập tăng cao, may mắn ngập tràn

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Mọi thứ đều trở nên thuận lợi vượt ngoài tưởng tượng, nhưng không vì thế mà trở nên chủ quan hay tự tin quá mức.

Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ độc thân khá tốt đẹp. Con giáp ấn tượng này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn nếu muốn nhanh chóng thoát kiếp độc thân.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, người tuổi này sẽ không bỏ qua.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, người tuổi này sẽ không bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tuất luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kĩ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc.

Vận trình tình cảm tươi đẹp nồng nàn. Bản mệnh và người thương đang có được khoảng thời gian hạnh phúc, viên mãn bên nhau. Những người độc thân cũng tìm thấy nhau và có thể tính chuyện dài lâu.

Vận trình tình cảm tươi đẹp nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Năm 14/07/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Ngọ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Ngọ đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Ngọ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Vận trình tình cảm vô cùng tươi đẹp. Người độc thân mau chóng tạo được cảm tình với đối phương nhờ sự cởi mở, tính cách hài hước. Những người đã lập gia đình củng cố được tình cảm nhờ nỗ lực vun vén của cả hai.

Tuổi Ngọ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo