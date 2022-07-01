Bước qua ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp may mắn tới tấp, hưởng trọn phước lộc trời ban, vận khí tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, đường tình thắm nở

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 01:35

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay 1/7, những con giáp này vận may tới tấp, phúc lộc tràn trề, tiền vô chật túi, tình duyên thắm đượm.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết.

Bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào cho các hoạt động thú vị ngày mai, nhờ thế con giáp này sẽ có một ngày thật hiệu quả. Đừng lười biếng, nếu không bản mệnh sẽ bỏ phí mất những ngày đầu tháng thú vị.

Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn. 

Bước qua ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp may mắn tới tấp, hưởng trọn phước lộc trời ban, vận khí tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, đường tình thắm nở - Ảnh 1
Bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào cho các hoạt động thú vị ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, cho dù hôm nay đã gần sát cuối tuần đi chăng nữa.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, cùng nhau lo lắng những vấn đề xảy đến trong cuộc sống.

Bước qua ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp may mắn tới tấp, hưởng trọn phước lộc trời ban, vận khí tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, đường tình thắm nở - Ảnh 2
Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển, nhờ thế mà bạn được nhiều người kính trọng.

 

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi bạn chính là người có thể tìm ra hướng đi mới cho những công việc tưởng chừng đã theo lối mòn. Đây là lúc bản mệnh tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Cục diện lục hợp cũng sẽ hỗ trợ cho những mối quan hệ của tuổi Thìn, nếu không muốn giữ những bí mật cho riêng mình nữa thì bản mệnh đừng ngại ngần chia sẻ những thông tin với mọi người. Nhưng đừng quên tìm cho mình một người đủ để hiểu, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe mình nói.

Bước qua ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp may mắn tới tấp, hưởng trọn phước lộc trời ban, vận khí tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, đường tình thắm nở - Ảnh 3

Có Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn khẳng định được vị thế, vai trò của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Nửa đầu tháng 7 dương lịch: Danh sách con giáp được THẦN TÀI gõ cửa, TAM HỢP độ mệnh, lộc lá bùng nổ, thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, công danh bừng sáng, đào hoa thắm đượm

Nửa đầu tháng 7 dương lịch: Danh sách con giáp được THẦN TÀI gõ cửa, TAM HỢP độ mệnh, lộc lá bùng nổ, thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, công danh bừng sáng, đào hoa thắm đượm

Tử vi nửa đầu tháng 7 dương này, con giáp trong danh sách sau được thần tài gõ cửa, tam hợp độ mệnh, công danh bừng sáng, thu nhập tăng cao, tiền về chật túi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026