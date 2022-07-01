Bước qua ngày hôm nay 1/7: TOP 3 con giáp may mắn tới tấp, hưởng trọn phước lộc trời ban, vận khí tăng ngùn ngụt, tiền về tràn túi, đường tình thắm nở

Theo tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết.

Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn.

Bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào cho các hoạt động thú vị ngày mai, nhờ thế con giáp này sẽ có một ngày thật hiệu quả. Đừng lười biếng, nếu không bản mệnh sẽ bỏ phí mất những ngày đầu tháng thú vị.

Bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào cho các hoạt động thú vị ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi ngày 2/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, cho dù hôm nay đã gần sát cuối tuần đi chăng nữa.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, cùng nhau lo lắng những vấn đề xảy đến trong cuộc sống.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển, nhờ thế mà bạn được nhiều người kính trọng.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi bạn chính là người có thể tìm ra hướng đi mới cho những công việc tưởng chừng đã theo lối mòn. Đây là lúc bản mệnh tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Cục diện lục hợp cũng sẽ hỗ trợ cho những mối quan hệ của tuổi Thìn, nếu không muốn giữ những bí mật cho riêng mình nữa thì bản mệnh đừng ngại ngần chia sẻ những thông tin với mọi người. Nhưng đừng quên tìm cho mình một người đủ để hiểu, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe mình nói.



Có Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn khẳng định được vị thế, vai trò của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo