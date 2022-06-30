Đúng 18h08p ngày mai 1/7: TOP 3 con giáp mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, vận trình suôn sẻ, cát khí đầy nhà, lộc lá tá lả, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 12:34

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai 1/7, những con giáp này mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, hưởng trọn phước lành, lộc lá tá lả, cát khí đầy nhà.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp xung quanh để củng cố thêm cho mình những kiến thức mới. Đồng thời, cách làm việc của bản mệnh trong ngày này luôn đạt hiệu quả cao do biết cách tối ưu thời gian làm việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng sắc. Con giáp này không ngừng nỗ lực, chăm chỉ làm việc để đạt được mức lương, thưởng như mình mong muốn. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn, tốt đẹp. Dự đoán bạn và nửa kia có thể sẽ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Hãy thể hiện sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau thì mối quan hệ của hai người mới duy trì được lâu dài. 

Đúng 18h08p ngày mai 1/7: TOP 3 con giáp mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, vận trình suôn sẻ, cát khí đầy nhà, lộc lá tá lả, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Người tuổi này làm những công việc mang tính nghiên cứu, học thuật có thể đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh đừng chớ kiêu ngạo nếu không muốn mọi việc “đổ sông đổ biển”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được cải thiện. Con giáp này có tài ứng biến khá tốt nên có thể gỡ bỏ những áp lực về mặt tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân dễ dàng tìm được bến đỗ của đời mình do có vận đào hoa vượng.

Đúng 18h08p ngày mai 1/7: TOP 3 con giáp mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, vận trình suôn sẻ, cát khí đầy nhà, lộc lá tá lả, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc - Ảnh 2
Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra ổn định dần dần. Cách ứng biến linh hoạt và cư xử hợp tình hợp lý nên dễ dàng thấy người tuổi này rất được cấp trên trọng dụng. Bên cạnh đó, mối quan hệ xã giao khá tốt nên mang lại cho bản mệnh những cơ hội phát triển trong sự nghiệp của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Sự thông minh, khéo ăn khéo nói đã giúp con giáp này thu về khoản tiền kha khá để củng cố nguồn tài chính của mình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm bình yên, trong sáng. Người độc thân hiện đang lên kế hoạch tiếp cận người mà mình cảm mến. 

Đúng 18h08p ngày mai 1/7: TOP 3 con giáp mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, vận trình suôn sẻ, cát khí đầy nhà, lộc lá tá lả, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc - Ảnh 3
Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra ổn định dần dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 30/6: Thần may mắn đứng về phía 3 con giáp này, công danh vượng sắc, tài lộc sung túc, phú quý đủ đầy, bản mệnh một bước lên mây, thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay 30/6: Thần may mắn đứng về phía 3 con giáp này, công danh vượng sắc, tài lộc sung túc, phú quý đủ đầy, bản mệnh một bước lên mây, thăng tiến không ngừng

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 30/6, thần may mắn bám gót, 3 con giáp công danh vượng sắc, tài lộc đủ đầy, tình - tiền viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026