Đúng 18h08p ngày mai 1/7: TOP 3 con giáp mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, vận trình suôn sẻ, cát khí đầy nhà, lộc lá tá lả, gia đạo ấm êm, tình duyên vượng sắc

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai 1/7, những con giáp này mở bát đầu tháng, sung sướng hết phần thiên hạ, hưởng trọn phước lành, lộc lá tá lả, cát khí đầy nhà.
- Đúng giờ Tý ngày mai 1/7: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THIÊN TÀI dẫn lối, những con giáp này 'ngồi không' phước lộc cũng tự tới, may mắn vây quanh, vận trình lên hương, tình duyên thắm đượm
- Đúng giờ Tý hôm nay 30/6: TOP 3 con giáp may mắn vây quanh, phú quý hơn người, vạn sự hanh thông, sự nghiệp chạm đỉnh, thu nhập tăng ùn ùn, rủng rỉnh tiền tiêu, không sợ đói khổ
Tuổi Tỵ
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp xung quanh để củng cố thêm cho mình những kiến thức mới. Đồng thời, cách làm việc của bản mệnh trong ngày này luôn đạt hiệu quả cao do biết cách tối ưu thời gian làm việc.
Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng sắc. Con giáp này không ngừng nỗ lực, chăm chỉ làm việc để đạt được mức lương, thưởng như mình mong muốn.
Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn, tốt đẹp. Dự đoán bạn và nửa kia có thể sẽ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Hãy thể hiện sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau thì mối quan hệ của hai người mới duy trì được lâu dài.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Người tuổi này làm những công việc mang tính nghiên cứu, học thuật có thể đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh đừng chớ kiêu ngạo nếu không muốn mọi việc “đổ sông đổ biển”.
Tài lộc: Vận trình tài lộc được cải thiện. Con giáp này có tài ứng biến khá tốt nên có thể gỡ bỏ những áp lực về mặt tài chính.
Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân dễ dàng tìm được bến đỗ của đời mình do có vận đào hoa vượng.
Tuổi Thân
Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra ổn định dần dần. Cách ứng biến linh hoạt và cư xử hợp tình hợp lý nên dễ dàng thấy người tuổi này rất được cấp trên trọng dụng. Bên cạnh đó, mối quan hệ xã giao khá tốt nên mang lại cho bản mệnh những cơ hội phát triển trong sự nghiệp của mình.
Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Sự thông minh, khéo ăn khéo nói đã giúp con giáp này thu về khoản tiền kha khá để củng cố nguồn tài chính của mình.
Tình cảm: Vận trình tình cảm bình yên, trong sáng. Người độc thân hiện đang lên kế hoạch tiếp cận người mà mình cảm mến.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo