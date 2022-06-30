Đúng giờ Tý ngày mai 1/7: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THIÊN TÀI dẫn lối, những con giáp này 'ngồi không' phước lộc cũng tự tới, may mắn vây quanh, vận trình lên hương, tình duyên thắm đượm

Tử vi hôm nay 1/7/2022 cho thấy, người tuổi Thìn được Chính Tài độ mệnh nên sẽ sớm được đón những tin vui về tiền bạc trong ngày này. Sau bao ngày vất vả cuối cùng thì bạn cũng đã nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Con giáp này đón nhận nhiều may mắn về tài lộc. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt, làm ăn suôn sẻ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hay vất vả, tiền bạc dồi dào. Hãy xây dựng kế hoạch cụ thể cho khoản tiền kiếm được, đừng tiêu xài lãng phí bởi đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày mai có nhiều tiến triển. Bạn và người ấy có thể bàn tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Hãy lên kế hoạch thật cụ thể cho tương lai của đôi bạn đi nhé.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày mai có nhiều tiến triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuối Ngọ

Xem tử vi phương Đông, được cục diện Tị Ngọ Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này chẳng còn lo lắng muộn phiền về chuyện công việc nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Con giáp may mắn này nhận được sự trợ giúp từ mối quan hệ hài hòa mà mình đã dày công xây dựng từ trước đó.

Cùng với sự xuất hiện của Thực Thần, ngày mai quả là một ngày may mắn đối với con giáp này. Bạn có cơ hội phát tài nhanh trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh. Những mối làm ăn đầy triển vọng khiến bạn không thể bỏ qua.

Dậu Tỵ bán hợp, đối phương dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của tuổi Ngọ, biết cách chăm sóc hơn cho gia đình. Có thể những mâu thuẫn, cãi cọ là thứ không thể tránh khỏi nhưng có sao đâu nếu hai người yêu thương nhau. Yêu thương có thể giúp đôi bên gần nhau và bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm.

Dậu Tỵ bán hợp, đối phương dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 1/7/2022 ngày mai, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng. Nhờ một phần may mắn mà con giáp này giành được cơ hội và một lần nữa tận dụng xuất sắc thể hiện năng lực của bản thân. Sự hăng hái, nhiệt tình của bản mệnh đã xoay chuyển tình thế vào ngay phút cuối.

Ngũ hành Hỏa dưỡng Thổ, tình duyên vượng sắc, người độc thân sẽ sớm tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp. Tuổi Tuất đừng lo lắng những chuyện không đâu mà hãy cảm nhận niềm hạnh phúc của tình yêu. Gia đình hòa hợp là điều khiến cho con giáp này thấy mình thật hạnh phúc.

Tính cách phóng khoáng khiến tuổi Tuất dễ dàng kết giao được với nhiều người, cũng để lại ấn tượng tốt về mình. Nhờ thế mà con giáp này có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân cũng như ghi tên mình vào danh sách những người có tiềm năng để được cấp trên cất nhắc.

Tính cách phóng khoáng khiến tuổi Tuất dễ dàng kết giao được với nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo