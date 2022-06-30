Đúng giờ Tý ngày mai 1/7: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THIÊN TÀI dẫn lối, những con giáp này 'ngồi không' phước lộc cũng tự tới, may mắn vây quanh, vận trình lên hương, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 07:25

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 1/7, những con giáp này ngồi không phước lộc tìm đến, may mắn vây quanh, vận trình lên hương.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay 1/7/2022 cho thấy, người tuổi Thìn được Chính Tài độ mệnh nên sẽ sớm được đón những tin vui về tiền bạc trong ngày này. Sau bao ngày vất vả cuối cùng thì bạn cũng đã nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. 

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày mai có nhiều tiến triển. Bạn và người ấy có thể bàn tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Hãy lên kế hoạch thật cụ thể cho tương lai của đôi bạn đi nhé. 

Con giáp này đón nhận nhiều may mắn về tài lộc. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt, làm ăn suôn sẻ, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hay vất vả, tiền bạc dồi dào. Hãy xây dựng kế hoạch cụ thể cho khoản tiền kiếm được, đừng tiêu xài lãng phí bởi đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/7: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THIÊN TÀI dẫn lối, những con giáp này 'ngồi không' phước lộc cũng tự tới, may mắn vây quanh, vận trình lên hương, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày mai có nhiều tiến triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuối Ngọ

Xem tử vi phương Đông, được cục diện Tị Ngọ Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này chẳng còn lo lắng muộn phiền về chuyện công việc nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Con giáp may mắn này nhận được sự trợ giúp từ mối quan hệ hài hòa mà mình đã dày công xây dựng từ trước đó.

Cùng với sự xuất hiện của Thực Thần, ngày mai quả là một ngày may mắn đối với con giáp này. Bạn có cơ hội phát tài nhanh trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh. Những mối làm ăn đầy triển vọng khiến bạn không thể bỏ qua. 

Dậu Tỵ bán hợp, đối phương dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của tuổi Ngọ, biết cách chăm sóc hơn cho gia đình. Có thể những mâu thuẫn, cãi cọ là thứ không thể tránh khỏi nhưng có sao đâu nếu hai người yêu thương nhau. Yêu thương có thể giúp đôi bên gần nhau và bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/7: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THIÊN TÀI dẫn lối, những con giáp này 'ngồi không' phước lộc cũng tự tới, may mắn vây quanh, vận trình lên hương, tình duyên thắm đượm - Ảnh 2
Dậu Tỵ bán hợp, đối phương dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 1/7/2022 ngày mai, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng. Nhờ một phần may mắn mà con giáp này giành được cơ hội và một lần nữa tận dụng xuất sắc thể hiện năng lực của bản thân. Sự hăng hái, nhiệt tình của bản mệnh đã xoay chuyển tình thế vào ngay phút cuối.

Ngũ hành Hỏa dưỡng Thổ, tình duyên vượng sắc, người độc thân sẽ sớm tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp. Tuổi Tuất đừng lo lắng những chuyện không đâu mà hãy cảm nhận niềm hạnh phúc của tình yêu. Gia đình hòa hợp là điều khiến cho con giáp này thấy mình thật hạnh phúc.

Tính cách phóng khoáng khiến tuổi Tuất dễ dàng kết giao được với nhiều người, cũng để lại ấn tượng tốt về mình. Nhờ thế mà con giáp này có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân cũng như ghi tên mình vào danh sách những người có tiềm năng để được cấp trên cất nhắc.

Đúng giờ Tý ngày mai 1/7: THIÊN TUẾ chiếu mệnh, THIÊN TÀI dẫn lối, những con giáp này 'ngồi không' phước lộc cũng tự tới, may mắn vây quanh, vận trình lên hương, tình duyên thắm đượm - Ảnh 3
Tính cách phóng khoáng khiến tuổi Tuất dễ dàng kết giao được với nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 1 - 3/7 ): Đầu tháng nhiều tin vui đến với 3 con giáp này, phước lộc đuề huề, may mắn ghé thăm, phú quý bùng nổ, tình duyên tiến triển tốt đẹp

Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 1 - 3/7 ): Đầu tháng nhiều tin vui đến với 3 con giáp này, phước lộc đuề huề, may mắn ghé thăm, phú quý bùng nổ, tình duyên tiến triển tốt đẹp

Tử vi dự đoán vào 3 ngày cuối tuần, những con giáp này nhận nhiều niềm vui, phước lành đày nhà, may mắn ập đến, tình duyên nhiều tiến triển tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026