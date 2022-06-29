Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 1 - 3/7 ): Đầu tháng nhiều tin vui đến với 3 con giáp này, phước lộc đuề huề, may mắn ghé thăm, phú quý bùng nổ, tình duyên tiến triển tốt đẹp

Tiếp nối tử vi ngày 30/6/2022, người tuổi Sửu có Chính Ấn nhập cục nên đạt được những bước tiến khả quan trong công việc. Con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình từ đồng nghiệp cũng như sự quan tâm đặc biệt từ cấp trên để vượt qua giai đoạn đầy tính thách thức hiện tại.

Nhờ thế mà hầu hết các nhiệm vụ khó khăn được giao đều sẽ hoàn thành một cách hanh thông suôn sẻ, đạt thành tích khả quan và dễ mở rộng ra nhiều phương hướng mới. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến.

Tuổi Sửu có vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bản mệnh có thể phát huy được tài năng của mình, sự nghiệp nhờ đó mà ngày càng thăng tiến. Con giáp này luôn cố gắng không ngừng nghỉ để chứng tỏ bản thân và đạt được những thành công như mong muốn.

Tuổi Sửu có vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày nhận thấy, Tam Hợp xuất hiện che chở cho vận trình ngày 3 ngày cuối tuần của người tuổi Dần. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc và tình duyên của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ, đón nhiều tin vui. Công việc tiến triển khá đồng đều ở thời điểm này, không có điều gì đáng lo ngại khi bạn đang xử lý mọi việc khá tốt.

Đường tài lộc ngày càng hanh thông khi con giáp này đón nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Đó có thể là khoản thưởng nóng nhờ thành tích xuất sắc trong công việc, hay khoản lợi nhuận khả quan nhờ việc kinh doanh buôn bán. Lại thêm Thiên Tài độ mệnh, chỉ số tài chính của bản mệnh sẽ được cải thiện nhanh chóng nếu bạn chăm chỉ làm việc hơn và quản lý chi tiêu chặt chẽ.

Ngày này những mối quan hệ của bạn đều trở nên hài hòa, tốt đẹp. Bạn chịu đặt mình vào vị trí người khác nhiều hơn nên dễ cảm thông, thấu hiểu cho đối phương. Nhờ kỹ năng này mà bạn được lòng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

Ngày này những mối quan hệ của bạn đều trở nên hài hòa, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dưới sự nâng đỡ của Lục Hợp, người tuổi Mão đang có cơ hội rất lớn để cải thiện thu nhập của mình khi việc làm ăn trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Việc bạn cần làm bây giờ là mạnh dạn nắm bắt thời cơ khi nó đến, không bỏ lỡ cơ hội trời cho để làm giàu cho bản thân. Cát tinh này đã giảm bớt rất nhiều xui xẻo có thể xảy ra nên bản mệnh hãy cứ tự tin đi trên con đường mình đã chọn nhé.

Công việc trong ngày cũng không có gì đáng ngại. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Vận trình tình duyên của tuổi Mão vô cùng khởi sắc. Vợ chồng vì thấu hiểu nhau mà luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Dường như bản mệnh và người ấy đều không gặp phải khó khăn gì khi nói với đối phương về những điều đó.

Dưới sự nâng đỡ của Lục Hợp, người tuổi Mão đang có cơ hội rất lớn để cải thiện thu nhập của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo