Bước qua ngày 9/4, thần MAY MẮN phù trợ, 3 con giáp này tạm biệt xui xẻo, đón chào Tài Lộc, vận khí hưng thịnh, vượng tài cát lộc, thuận buồm xuôi gió

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này rũ bỏ mọi vận xui khi bước qua ngày 9/4 nên may mắn rợp trời, thu về bạt ngàn tài lộc, an nhàn đếm tiền, thoải mái tiêu xài, sự nghiệp thăng hoa vượng phát, công danh thành toại, người người ngưỡng mộ.
- Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngũ Hành hòa hợp, 3 con giáp này chinh phục đỉnh THÀNH CÔNG, chạm tay đến TIỀN TÀI, lột xác thành TỶ PHÚ
- Sau ngày Rằm tháng 3 Âm lịch, Cát Tinh hỗ trợ hết mình, 3 con giáp này giàu có dễ dàng, vận trình hanh thông, may mắn kề cần, an nhàn sống khỏe
Tuổi Dần
Người cầm tinh con Hổ bản tính độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này.
Bước qua ngày 9/4, do có cát tinh soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Dần. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió.
Tuổi Hợi
Bước qua ngày 9/4 là giai đoạn tuổi Hợi cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố. Theo đó, tuổi Hợi sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí.
Theo tử vi 12 con giáp, khi bước qua ngày 9/4, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, nếu may mắn thì năm nay sẽ bội thu. Người tuổi Hợi phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.
Tuổi Sửu
Tử vi 12 con giáp cho hay, bước qua ngày 9/4, người tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc, có cơ hội nhận được một khoản thu nhập kha khá từ việc kinh doanh hay công việc ngoài của mình. Tuy nhiên không nên vì thế mà tiêu xài hoang phí nhé! Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh đang rất căng thẳng.
Ngoài ra, ở mệnh tình duyên tuổi Sửu cũng khá ấm êm, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người cùng tìm cách đối diện vấn đề với nhau.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.