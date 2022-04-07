Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngũ Hành hòa hợp, 3 con giáp này chinh phục đỉnh THÀNH CÔNG, chạm tay đến TIỀN TÀI, lột xác thành TỶ PHÚ

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 18:21

Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhờ có sự hòa hợp của Ngũ Hành, 3 con giáp này may mắn đường Tài Lộc, vượng phát đường công danh, sự nghiệp lên hương thấy rõ, giàu có vô biên sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tuổi Mùi

Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người tuổi Mùi có cục diện Tam Hợp chống lưng, hơn nữa do ngũ hành hòa hợp nên con giáp này sẽ luôn gặp may về tài vận và có lộc quý nhân rất vượng trong giai đoạn này.

Theo tử vi 12 con giáp, do có cát tinh “Tam Đài” và “Thiên Giải” nhập mệnh nên người tuổi Mùi có thể hóa giải hoàn toàn vận đen, điềm xui trong thời gian qua. Bản mệnh với sự giúp đỡ của quý nhân và sự chăm chỉ của bản thân nên càng làm việc sẽ càng có được cơ hội kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng trở nên giàu có sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

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Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người tuổi Mùi có cục diện Tam Hợp chống lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khi hướng về tương lai, người tuổi Thìn luôn có những yêu cầu rất khắt khe, lập kế hoạch trước khi hành động. Bản mệnh biết rằng muốn làm được việc lớn thì phải giải quyết vấn đề từng bước một, không thể nóng vội hay làm việc tùy hứng. Chính sự kiên trì không mệt mỏi này đã giúp những chú Rồng chinh phục ngọn núi này đến ngọn núi khác.

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chính là khoảng thời gian phát lộc của những người tuổi Thìn. Không chỉ có bước tiến trong vận trình sự nghiệp cũng như tài chính, bản mệnh hứa hẹn có thể là người tạo ra bước đột phá, phát tài nhanh chóng.

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Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chính là khoảng thời gian phát lộc của những người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất chính là một trong những con giáp may mắn được Hồng Loan chiếu mệnh. Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, bản mệnh sẽ ngập trong vinh hoa phú quý. Chưa bao giờ Tuất kiếm tiền dễ dàng như thời gian này. Chỉ cần ngồi yên, Tuất cũng có lộc tìm tới tận cửa. Quý nhân phương xa mang tới loạt tin vui liên tiếp, khiến Tuất đổi đời cải mệnh thành công.

Người tuổi Tuất có lộc tiền bạc tràn trề, đường công danh cũng rộng mở. Con giáp này có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, từ nhân viên có thể thành quản lý, lãnh đạo cấp cao. Tuất không chỉ có tài lộc mà hỷ lộc cũng không nhỏ.

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Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, bản mệnh sẽ ngập trong vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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