Từ nay đến Rằm tháng 3 Âm lịch, CÔNG THÀNH DANH TOẠI, 3 con giáp này được ban phát cho Tài Lộc, vạn sự như ý, vận trình dung hòa, tài khí lên hương

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 09:58

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này có Quý Nhân che chở nên sẽ đón nhận cơ may tài lộc từ nay đến Rằm tháng 3 Âm lịch, làm ăn kinh doanh vượng phát, công danh sự nghiệp lên hương, vận mệnh thăng hoa, gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Dậu

Từ nay đến Rằm tháng 3 Âm lịch, người tuổi Dậu sẽ đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Đặc biệt người làm ăn kinh doanh được Thần Tài che chở nên chuyện buôn bán vô cùng lý tưởng, các đơn đặt hàng đã về tới tấp, hàng hóa cứ bán chút là hết, phải nhập hàng liên tục.

Thế nên là những chú Gà hãy chuẩn bị tài lực, vật lực thật kĩ, chuẩn bị hàng hóa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhé. Đang lúc may mắn phát tài này đừng để cho nguồn hàng đứt đoạn, bao người muốn bán đắt hàng như bạn còn không được cơ mà.

ram thang 3 am lich 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của những chú Dê sẽ tốt hơn rất nhiều trong giai đoạn từ nay đến Rằm tháng 3 Âm lịch. Cát tinh vượng, người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi hơn, gặp khó khăn dễ có quý nhân xuất hiện đưa tay giúp đỡ. Bản mệnh vốn là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh nên không có gì lạ khi luôn có nhiều người sẵn sàng trợ giúp tuổi Mùi.

Bản mệnh sẽ có cuộc sống bình an mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Đây vốn là con giáp thông minh sắc sảo, tài trí hơn người. Người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Trong thời gian này, cát tinh vượng, người làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nhất định sẽ đạt được thành công, đúng như câu nói "Có công mài sắt có ngày nên kim".

ram thang 3 am lich 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ nay đến Rằm tháng 3 Âm lịch là thời kỳ những chú ngựa “phi mã”, làm gì cũng nhanh chóng, gặt hái thành công. Con giáp này có cơ hội chuyển mình nhờ chuỗi may mắn nối tiếp. Người tuổi Ngọ không chỉ có lộc tình duyên mà còn đỏ đường tài vận, công danh. Vận trình tình cảm của con giáp này nhuận sắc hơn bội phần.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh sẽ giành được nhiều dự án mới trong công việc. Thể hiện xuất sắc giúp bạn mang về những thành tích lớn. Những con giáp dễ nhân đôi vận may, có hỷ lộc hoặc tin vui quý tử cận kề.

ram thang 3 am lich 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), quay trúng ô vàng Tài Thần, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, tài chính vượng phát, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn

Tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), quay trúng ô vàng Tài Thần, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, tài chính vượng phát, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn

Theo tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), vận may mỉm cười với 3 con giáp này nên vận trình tài chính hanh thông mỹ mãn, đại vận ôn hòa, vận may bao la, tấn tài tấn lộc, sự nghiệp thăng tiến, vui vẻ làm giàu, phát tài trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Rằm tháng 3 tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi tử vi hôm nay tử vi năm 2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng