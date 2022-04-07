Tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), quay trúng ô vàng Tài Thần, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, tài chính vượng phát, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn

Theo tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), người tuổi Thìn bước vào cục diện lục hợp, có lợi cho tài vận và vận khí, lại thêm Tài Thần che chở, ban may mắn đến vận thế. Trong thời gian này, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Thìn.

Theo tử vi 12 con giáp , vận khí của người tuổi Thìn từ trước đến nay vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc. Chưa kể con giáp này còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, sống lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên được mọi người xung quanh yêu mến, ai cũng dành cho họ nhiều tình cảm. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi chẳng may khó khăn bao nhiêu thì sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu.

Theo tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiếu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội.

Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được xem là con giáp được trời ban cốt cách cao quý. Bản mệnh luôn muốn vươn đến một cuộc sống thượng lưu và viên mãn. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Mão còn khá tham vọng và không ngừng nỗ lực cố gắng để thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Khoảng thời gian 3 ngày tới (8/4 - 10/4), con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên năm nay sẽ là một năm đáng mong chờ với con giáp này.

Khoảng thời gian 3 ngày tới (8/4 - 10/4), con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.