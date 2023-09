Tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), quay trúng ô vàng Tài Thần, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, tài chính vượng phát, công thành danh toại, sự nghiệp mỹ mãn

Tuổi Thìn

Theo tử vi 3 ngày tới (8/4 - 10/4), người tuổi Thìn bước vào cục diện lục hợp, có lợi cho tài vận và vận khí, lại thêm Tài Thần che chở, ban may mắn đến vận thế. Trong thời gian này, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Thìn.