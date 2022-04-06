Bước qua ngày 7/4, Quý Nhân 'rót mật' vào tai, 3 con giáp này nghe theo mà làm giàu, VINH HOA PHÚ QUÝ đến bất ngờ, may mắn sum vầy, tề tựu từ bốn phương

Con giáp tuổi Hợi vào những tháng trước đây không có sự phát triển rõ ràng nào trong cuộc sống, thậm chí còn phát sinh mâu thuẫn trong công việc, làm ảnh hưởng đến thu nhập. Bước qua ngày 7/4, do vận quý nhân hưng phát, cao nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Hợi có thể thay đổi cục diện, thu về không ít thành công và nhanh chóng trở nên giàu có.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian này, do có Thần Tài soi sáng nên vận thế khởi sắc, công việc của con giáp may mắn này trở nên ổn định. Các khoản thu nhập của con giáp này cũng vì thế mà tăng cao, con giáp này không còn phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền nữa.

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Bản thân tuổi Mão cũng có khó khăn nhưng họ ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực trong cuộc sống. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, khi bước qua ngày 7/4, không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên.

Bước qua ngày 7/4, nhờ có cát tinh "Thiên Hỷ" và " Ngọc Đường" soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui và điều may mắn đến với con giáp này. Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe.

Khi bước qua ngày 7/4, người tuổi Mão không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước qua ngày 7/4 là khoảng thời gian phát tài phát lộc hiếm có của người cầm tinh con rắn. Dù là dân công sở hay người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh cũng sẽ có tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Theo đó, các nguồn thu nhập sẽ không ngừng gia tăng vì thế bản mệnh có nhiều cơ hội để chuyển mình lên làm đại gia. Đặc biệt, người tuổi Tỵ lại rất chăm chỉ, dù khó khăn vất vả cũng không lùi bước. Nhờ đặc điểm này là họ được lòng người, gặp quý nhân giúp đỡ. May mắn đôi khi cũng nằm ở chỗ bản mệnh có người giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối giữa lúc hoang mang.

Bước qua ngày 7/4 là khoảng thời gian phát tài phát lộc hiếm có của người cầm tinh con rắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.