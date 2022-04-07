Kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp này tìm được kho báu của Thần Tài, giàu lên chỉ trong một đêm, sự nghiệp hanh thông tiếp bước, vạn sự thông thuận, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 13:12

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này sẽ có một cuộc sống vô cùng hanh thông và tràn ngập phước lành, vạn sự xuôi thuận, như ý cát tường kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất luôn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê đối với sự nghiệp của mình và luôn khéo léo nắm bắt cơ hội cũng như chăm chỉ làm việc để gặt hái những thành công mới trong sự nghiệp của mình.

Kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, những con giáp tuổi Tuất sẽ ở đỉnh cao của sự nghiệp khi gặt hái được nhiều thành quả đáng mong đợi. Đối với những người làm công ăn lương, những con giáp tuổi Tuất trong năm nay sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới. Đối với những người làm kinh doanh sẽ nhanh chóng gặp được đối tác lớn, doanh thu không ngừng nghỉ.

ram thang 3 am lich 1
Kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, những con giáp tuổi Tuất sẽ ở đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, công việc và tài lộc của người tuổi Ngọ rất thuận lợi. Công việc của bạn sẽ có bước ngoặt lớn trong giai đoạn này. Bản mệnh có thể sẽ được tăng lương, thăng chức hoặc được sếp tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ngoài ra, bạn hãy mạnh dạn chớp lấy cơ hội đầu tư kinh doanh nếu chọn được dự án phù hợp.

Theo tử vi 12 con giáp, bạn sẽ gặp được những người đồng nghiệp, những đối tác làm ăn tốt. Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm làm việc, cơ hội việc làm, những người này có thể đưa ra những định hướng phù hợp dành tương lai của bạn.

ram thang 3 am lich 2
Kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, công việc và tài lộc của người tuổi Ngọ rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần hầu hết đều thông minh, dũng cảm và tính tình ngay thẳng. Tuy cuộc đời có nhiều lúc thăng trầm nhưng kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, người cầm tinh con Hổ càng thành công, tài lộc dồi dào, cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tử vi 12 con giáp có nói, kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, nhờ có Thần Tài theo gót, tuổi Dần sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội kiếm tiền, làm đâu trúng đó. Kể từ đây, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa. Có thể nói, tuổi Dần sẽ một bước đổi đời khiến ai cũng ngưỡng mộ.

ram thang 3 am lich 3
Kể từ Rằm tháng 3 Âm lịch, người cầm tinh con Hổ càng thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (5/4 - 9/4), hưởng trọn tinh hoa NHẬT NGUYỆT, 3 con giáp này được ban cho cơ hội đổi đời, TÀI LỘC thăng hoa, MAY MẮN bùng nổ

Tử vi 5 ngày tới (5/4 - 9/4), hưởng trọn tinh hoa NHẬT NGUYỆT, 3 con giáp này được ban cho cơ hội đổi đời, TÀI LỘC thăng hoa, MAY MẮN bùng nổ

Theo tử vi 5 ngày tới (5/4 - 9/4), 3 con giáp này nhờ được hưởng tinh hoa từ đất trời mà có cơ hội làm giàu trong tầm tay, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp lên hương, may mắn rợp trời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 3 Âm lịch Tử vi Âm lịch tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ