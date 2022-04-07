Kể từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 3 con giáp này được Thái Tuế soi đường, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc, gặp nhiều may mắn

Người tuổi Dậu thông minh, cơ trí, cho dù ở bất cứ lĩnh vực cũng có thể vươn lên vị trí đứng đầu và có được thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ. Kể từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương , người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại.

Theo tử vi 12 con giáp , do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Kể từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỷ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Kể từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người tuổi Tuất vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Không phải là người quá thông minh, khôn khéo nhưng người tuổi Mùi luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Và sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.