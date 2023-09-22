Bước qua ngày 23/9/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngồi không cũng giàu, ôm trọn may mắn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 14:47

Tử vi dự đoán bước qua ngày 23/9/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngồi không cũng giàu, ôm trọn may mắn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần tính cách đều mạnh mẽ, cứng cỏi hơn người. Họ có tham vọng lớn lao trong công việc, không sống an phận. Người tuổi này làm gì cũng có tham khảo, tính toán kỹ càng.

Ở nơi làm việc, con giáp này nghiêm túc, có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng. Họ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, khao khát leo lên đỉnh cao sự nghiệp. Vận xui của người tuổi Dần dần biến mất. Họ được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tài lộc. Không những thế, con giáp này còn được sao may mắn chiếu đúng cung mệnh.

Vốn sở hữu năng lực cá nhân vượt trội, một khi có cơ hội, con giáp này sẽ không chần chừ mà cố gắng thể hiện bản thân. Con giáp này sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, giao cho nhiệm vụ mới phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ quan sát năng lực làm việc của họ.

Con giáp này cần học cách bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, phát huy ưu điểm của bản thân. Họ sẽ đạt được thành công như mong đợi.

Bước qua ngày 23/9/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngồi không cũng giàu, ôm trọn may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều hào phóng, bộc trực, được lòng mọi người. Con giáp này đa phần đều thật thà, chân chất, không thích thảo mai, xu nịnh. Họ quan tâm đến người khác và sống có trách nhiệm với gia đình.

Con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc vượng phát, vận may tăng lên. Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui.

Người nào làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, công danh xuôi thuận. Sắp tới, con giáp này được dự báo sẽ bận rộn với với công việc, dự án nhiều hơn, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều hơn để bắt kịp tiến độ. Họ cần đảm bảo sức khỏe để có thể đủ năng lượng, nhiệt huyết hoàn thành công việc.

Bước qua ngày 23/9/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, ngồi không cũng giàu, ôm trọn may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, mạnh mẽ, giao tiếp cá nhân rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng động. Họ luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng. Cùng với khả năng học hỏi cao, sự nghiệp của của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến.

Người tuổi Thân có tài lộc đi lên, công thành danh toại. Con giáp này được quý nhân chỉ đường dẫn lối, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi này ắt sẽ thành công.

Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc mới, cải thiện thu nhập. Người tuổi Thân vốn dĩ thông minh, nay nhờ là việc chăm chỉ nên có thu hoạch lớn, của cải tích lũy được nhiều hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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