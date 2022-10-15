Bước qua ngày 16/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật ban phước, Kim Tài độ mệnh nên giàu càng thêm giàu, công thành danh toại, một bước đổi đời

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 19:28

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 16/10/2022, 3 con giáp này giàu càng thêm giàu, công thành danh toại, một bước đổi đời nhờ có Thần Phật ban phước, Kim Tài độ mệnh.

Tuổi Hợi

Bước qua ngày 16/10/2022, người tuổi Hợi có thể tận hưởng cảm giác thảnh thơi khi việc kiếm tiền trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Nhờ sự nhạy bén của bản thân, những người cầm tinh con Trâu sẽ dễ dàng kiếm được cơ hội phát triển xung quanh mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đã lập gia đình cũng có nhiều thời gian hơn cho người thân, giúp cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Dự báo vào khoảng thời gian này, tuổi Hợi có khả năng kiếm được một khoản thu nhập lớn.

Bước qua ngày 16/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật ban phước, Kim Tài độ mệnh nên giàu càng thêm giàu, công thành danh toại, một bước đổi đời - Ảnh 1
Bước qua ngày 16/10/2022, người tuổi Hợi có thể tận hưởng cảm giác thảnh thơi khi việc kiếm tiền trở nên hanh thông, thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước qua ngày 16/10/2022, người tuổi Mùi khá may mắn trên phương diện sự nghiệp khi có quý nhân phù trợ và tìm được cơ hội phát triển, khả năng thăng tiến tốt. Những khó khăn, thử thách sẽ sớm được gỡ bỏ và Mùi có thể thấy rõ mục tiêu, phương hướng của mình.

Tử vi 12 con giáp nói thêm, về tình cảm, con giáp này có thể đưa ra những quyết định quan trọng trong mối quan hệ của mình. Nếu muốn có một bước tiến mới, hãy dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Tình cảm của các cặp vợ chồng tình cảm bền chặt.

Bước qua ngày 16/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật ban phước, Kim Tài độ mệnh nên giàu càng thêm giàu, công thành danh toại, một bước đổi đời - Ảnh 2
Bước qua ngày 16/10/2022, người tuổi Mùi khá may mắn trên phương diện sự nghiệp khi có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước qua ngày 16/10/2022, được Nhị Hợp quý nhân nâng đỡ, người tuổi Mão sẽ bước vào một giai đoạn sôi động, ẩn chứa nhiều cơ hội tuyệt vời cả ở phương diện công danh và tài lộc. Hơn thế, tuổi Mão hài hòa, nhu mì, xã giao giỏi, nên còn nhận được sự trợ giúp tích cực từ đồng nghiệp, lãnh đạo, công việc vì thế mà ngày càng thăng hoa, thăng tiến.

Vì lẽ đó, đường tài lộc của đương số được đánh giá là vượng phát, thậm chí xuất hiện cơ hội bùng nổ, tiền chảy về túi ầm ầm vào những ngày cuối tháng. Bên cạnh đó, nhờ kế hoạch tiêu tiền thông minh và am hiểu tài chính, con giáp này sẽ có hầu bao rủng rỉnh, tiêu pha không phải nghĩ.

Bước qua ngày 16/10/2022, 3 con giáp được Thần Phật ban phước, Kim Tài độ mệnh nên giàu càng thêm giàu, công thành danh toại, một bước đổi đời - Ảnh 3
Bước qua ngày 16/10/2022, được Nhị Hợp quý nhân nâng đỡ, người tuổi Mão sẽ bước vào một giai đoạn sôi động - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài thành tỷ phú trong nửa sau tháng 10

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài thành tỷ phú trong nửa sau tháng 10

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sẽ có số mệnh vàng son, trúng số độc đắc, tấn tài tấn lộc trong nửa sau tháng 10.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi ngày 16/10/2022 tử vi ngày 16/10 12 con giáp tử vi tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 8 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 8 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 4 giờ 5 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng