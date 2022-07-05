Bước qua ngày 10/6 âm lịch, HOAN HỶ TÀI LỘC, 3 con giáp tiền vào không đếm xuể, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 05/07/2022 20:08

Tử vi nói rằng những con giáp này sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, đón vận may và cơ hội làm giàu mới, kinh doanh thuận lợi, công việc ổn thỏa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người khôn khéo và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tuy không quá tài giỏi xuất sắc nhưng con giáp này lại ham học hỏi và kiên trì để đạt đến thành công. Con giáp này vốn tính ngay thẳng, chính trực nên đi đâu cũng có người yêu mến. Họ luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng.

Trong 12 con giáp thì tuổi Mão được cho là tượng trưng cho sự hưởng lạc và những điều an nhàn. Trong thời gian này, sự nghiệp quan trường có lúc thăng tiến, được nhận chức vụ quyền hành cao. Công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận, doanh thu tăng vọt. Làm việc vất vả, con giáp này cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Bạn có thể sẽ bị cảm lạnh, đau nhức trong thời gian tới.

Bước qua ngày 10/6 âm lịch, HOAN HỶ TÀI LỘC, 3 con giáp tiền vào không đếm xuể, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng - Ảnh 1
Trong thời gian này, sự nghiệp quan trường có lúc thăng tiến, được nhận chức vụ quyền hành cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước qua ngày 10/6, vận thế của người tuổi Thìn có nhiều thay đổi. Từng chật vật vì khó khăn, bế tắc, con giáp này gặp được quý nhân. Người này hiểu được tài năng, tiềm lực của con giáp này và đưa ra cho họ những lời khuyên, lời động viên quý giá.

Trong tương lai, tuổi Thìn có thể gặt hái được thành công rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư tài chính có thể gặp cơ hội đổi đời. Ngoài ra người tuổi Thìn còn có tài vận trời ban, nếu con giáp này nỗ lực nắm bắt, cần cù và cố gắng thì cả đời sẽ sung túc, dư dả.

Bước qua ngày 10/6 âm lịch, HOAN HỶ TÀI LỘC, 3 con giáp tiền vào không đếm xuể, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng - Ảnh 2
Bước qua ngày 10/6, vận thế của người tuổi Thìn có nhiều thay đổi, gặt hái được thành công rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng lắm của nhiều tiền, đổi đời đổi vận. Vận may trời cho còn giúp Dậu có cơ hội trúng số phát tài, muốn nghèo cũng không được. Trong 12 con giáp thì tuổi Dậu được cho là tượng trưng cho sự hưởng lạc và những điều an nhàn. Trong sự nghiệp quan trường có lúc thăng tiến, được nhận chức vụ quyền hành cao.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, tuổi Dậu có thể gặp được cơ hội đổi đời trong thời gian tới. Con giáp này trút được gánh nặng tài chính. Về tài chính bước qua ngày 10/6, tuổi Dậu sẽ có cơ may để nâng cao mở rộng kinh doanh của mình. Bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình một cách tốt đẹp nhất.

Bước qua ngày 10/6 âm lịch, HOAN HỶ TÀI LỘC, 3 con giáp tiền vào không đếm xuể, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng - Ảnh 3
Về tài chính bước qua ngày 10/6, tuổi Dậu sẽ có cơ may để nâng cao mở rộng kinh doanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 23 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng