Bước qua ngày 10/4, cây TÀI LỘC nở rộ, 3 con giáp này may túi 3 gang mà hứng tiền tài và của cải, công danh được đà thăng tiến, sự nghiệp hưng thịnh hòa phát

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 21:50

Tử vi 12 con giáp cho hay, Tài Tinh và Cát Thần cùng nhau gõ cửa, 3 con giáp này vận trình tài lộc vô cùng trơn tru, tiền tài của cải thu về bạt ngàn, cuộc sống tốt đẹp, vận đỏ như son khi bước qua ngày 10/4.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, số mệnh tuổi Dần là những người được hưởng giàu có và phú quý, nhưng trước đó họ phải chịu khó trải qua vất vả. Tuy nhiên, những thành quả tốt đẹp sẽ đến sớm hơn dự định. Cụ thể, bước qua ngày 10/4, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, mọi dự định kế hoạch lớn đều vận hành trơn tru trong một vài năm tới đây.

Đặc biệt hơn nữa, vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối tạo cơ hội cho tuổi Dần làm giàu và đổi đời. Nếu như biết nắm bắt, thì khoảng thời gian chạm tới cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ được rút ngắn một cách bất ngờ.

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Bước qua ngày 10/4, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đừng quá bất ngờ khi tử vi 12 con giáp nói rằng, khi bước qua ngày 10/4 một loạt tin vui sẽ lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thìn. Càng mong mỏi và khát khao điều gì, chuyện đó càng có cơ hội trở thành hiện thực tốt bấy nhiêu.

Trong thời điểm này tuyệt vời này, con giáp may mắn tuổi Thìn cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ bảo hướng dẫn tận tình giúp họ định hình và hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Bước qua ngày 10/4, tình hình tài chính cũng vì thế mà khả quan, thậm chí, bạn sẽ “bách chiến bách thắng”, làm đâu trúng đó, không phải lo nghĩ tới tiền bạc.

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Khi bước qua ngày 10/4 một loạt tin vui sẽ lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước qua ngày 10/4, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tuất khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt, có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, Tuất có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

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Bước qua ngày 10/4, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tuất khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Thiên Mệnh chỉ điểm, 3 con giáp này gặp tin vui phước lành, tài lộc xum xuê, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đầy tủ

Tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), Thiên Mệnh chỉ điểm, 3 con giáp này gặp tin vui phước lành, tài lộc xum xuê, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đầy tủ

Theo tử vi 5 ngày tới (10/4 - 14/4), 3 con giáp này có mệnh Quý Nhân vô cùng vượng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, công danh sự nghiệp thăng hoa, lộ trình rộng mở đón nhiều tài lộc.

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