Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 21:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cát lành bao quanh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi 

Ngày này mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho tuổi Mùi. Sau thời gian dài chững lại, nguồn thu nhập bắt đầu tăng trở lại, giúp bạn có thêm động lực trong công việc. Các mối hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi, mở ra cơ hội phát triển và mở rộng quy mô.

Sự nghiệp của tuổi Mùi đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, nhất là với những ai đang trong giai đoạn thi cử hoặc tuyển chọn. Cát tinh chiếu mệnh giúp bạn tự tin thể hiện năng lực, nhưng đừng vì thế mà chủ quan - sự cẩn trọng vẫn là yếu tố giúp bạn đạt kết quả tốt nhất.

Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trời sinh tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, giỏi quan sát thời thế. Từ nay, bản mệnh được sao “Phúc Đức” và “Thiên Hỷ” chiếu rọi, báo hiệu thời kỳ phúc lộc đan xen, cơ hội tài chính mở rộng.

Người làm công ăn lương sẽ có cơ hội nhận thưởng, được cấp trên ghi nhận hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng. Người kinh doanh thì gặp mối hàng mới, đối tác đáng tin, lợi nhuận vượt dự tính. Có thể nói, chỉ cần nắm bắt thời cơ, tuổi Tỵ dễ gom đầy túi vàng, sung túc cả nhà.

Điều đặc biệt là giai đoạn này, vận khí tốt của tuổi Tỵ không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là quả ngọt của việc tích phúc, sống thiện, giúp người. Càng biết sẻ chia, tuổi Tỵ càng được trời ban thêm cơ hội và lộc lá.

Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

