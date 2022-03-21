Bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, 3 con giáp BÙNG PHÁT TÀI LỘC, rũ sạch vận đen, tiền vàng dồi dào

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 20:00

Tử vi dự đoán, những con giáp này được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trên đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, con giáp tuổi Sửu có tài lộc cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Nếu làm công ăn lương thì con giáp này sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc và trao cho cơ hội tốt. Nếu làm kinh doanh sẽ gặp được đối tác mới, được khách hàng ủng hộ nên các thương vụ đều diễn ra thuận lợi.

Người tuổi Sửu làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được cung cấp thông tin bổ ích giúp tránh được những rủi ro. Con giáp này làm ăn nhỏ cũng có quý nhân đến nhà nên việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Người tuổi Sửu có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng.

Bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, 3 con giáp BÙNG PHÁT TÀI LỘC, rũ sạch vận đen, tiền vàng dồi dào - Ảnh 1
Bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, con giáp tuổi Sửu có tài lộc cực vượng - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp bao dung, nhân hậu và thương người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng ra tay cứu giúp. Từ 6h ngày 20/2 ÂL, họ sẽ gặp được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý dù không sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu có.

Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp cũng rộng mở hơn trước. Người tuổi Hợi công bằng, khách quan, đáng được bạn bè tin tưởng. Họ cũng là người vui vẻ, lạc quan nên cuộc sống của họ trong thời gian tới sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc.

Bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, 3 con giáp BÙNG PHÁT TÀI LỘC, rũ sạch vận đen, tiền vàng dồi dào - Ảnh 2
Từ 6h ngày 20/2 ÂL, họ sẽ gặp được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi có nói, bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, con giáp tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Người tuổi này có thể phát huy tài năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên đạt tới thành công.

Nếu làm kinh doanh buôn bán thì người tuổi Tỵ cũng sẽ buôn may bán đắt. Các thương vụ mang về nhiều nguồn lợi lớn. Vì vậy, dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể đạt thành công tột đỉnh và trở thành người tiên phong trong lĩnh vực đó.

Bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, 3 con giáp BÙNG PHÁT TÀI LỘC, rũ sạch vận đen, tiền vàng dồi dào - Ảnh 3
Tử vi có nói, bước qua 6h ngày 20/2 ÂL, con giáp tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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