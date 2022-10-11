Bước qua 13h chiều ngày 11/10/2022: 3 con giáp này sung sướng nhất thiên hạ, vận đỏ không ai bằng, "mệt mỏi" vì đếm tiền, tài lộc về ồ ạt, làm ăn lên phơi phới

Tuổi Ngọ tháng vừa qua không phải là người quá may mắn về mọi công việc và vấn đề tiền bạc. Bạn cũng phải khá chật vật để kiếm được khoản tiền chi tiêu cho mình. Thế nhưng, từ sau 13h chiều ngày 11/10/2022, bạn lại có được nhiều lợi nhuận từ công việc của mình. Ngoài khoản thưởng của công ty, bạn còn được sếp đánh giá là nhân viên xuất sắc, nhận được thêm một khoản nho nhỏ nữa. Chúc mừng tuổi Ngọ nhé.

Cuối tháng này, bạn cần phải lên kế hoạch mua sắm cho Tết sắm tới và chi tiêu rõ ràng.

May mắn là bạn luôn có người thân bên cạnh, có thể hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào. Tinh thần cứ vui vẻ, sảng khoái thì làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp cục tụ khí dự báo từ sau 13h chiều ngày 11/10/2022, tuổi Dậu vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa các con giáp Mùi là vướng một tình yêu cũ, đào hoa vượng, ân cần. Những người thuộc con giáp Mùi thẳng thắn, thực tế, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Chỉ cần bạn nhớ để vượt qua giai đoạn bế tắc của mình, bạn sẽ có thể chào đón một tương lai tươi sáng và một môi trường vững chắc.

Họ hành động thận trọng và tạo cho mọi người cảm giác đáng tin cậy, đồng thời có nguyên tắc tự chủ mạnh mẽ, từ sau 13h chiều ngày 11/10/2022, những người sinh thuộc con giáp Dê là những người nhanh trí và tràn đầy năng lượng. Sự khôn ngoan tuyệt vời. Tài vận hôm nay rất tốt và họ có thể có cơ hội phát triển tốt. Sự giàu có ngày càng tăng, là trọng tâm trong các giá trị.

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