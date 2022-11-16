Bước qua 12h ngày 16/11: Bồ Tát khai vận, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp cuộc đời lên hương, phúc lộc sâu dày, kinh doanh đại lợi, tiền của như ý, giàu có đạt đỉnh

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Tử vi dự báo rằng, bước qua 12h trưa 16/11, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất chín chắn và cẩn trọng trong mọi việc. Tuy đôi khi, họ tỏ ra rụt rè nhưng thực chất đây là biểu hiện của tính cẩn trọng.

Điều này, giúp con giáp tuổi Mão nắm bắt thời cơ chính xác hơn, không lãng phí thời gian, công sức vào những việc vô ích hoặc kém hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như thời gian trước họ bị đánh bại bởi các đối thủ cạnh tranh thì từ 12h trưa 16/11, họ lại có khả năng leo lên, lĩnh vực kinh doanh mở rộng, thu nhập cao gấp nhiều lần trước đây.

Chỉ cần con giáp tuổi Mão quản lý tốt tiền bạc và nắm bắt các cơ hội thì họ sẽ làm ăn hiệu quả, doanh thu vượt trội.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ 12h trưa 16/11 có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.