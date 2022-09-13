Bước qua 12h ngày 13/9: ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp "nhận lương Thần Tài", thu gom hết vàng bạc của thiên hạ, đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 07:15

Bước qua 12h ngày 13/9 này sẽ là thời điểm cực vượng của 3 con giáp này, có nhiều cơ hội phát triển đang chờ sẵn trước mắt

Tuổi Hợi

Hợi thông minh nhanh nhẹn nên nắm bắt tình hình rất tốt. Chính vì vậy, trong thời gian sắp tới những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn người. Bước sang 12h ngày 13/9, những người tuổi Hợi có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà Hợi bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của Hợi đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Hợi cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì Hợi đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Bước qua 12h ngày 13/9: ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp 'nhận lương Thần Tài', thu gom hết vàng bạc của thiên hạ, đổi đời thành đại gia - Ảnh 1
Bước sang 12h ngày 13/9, những người tuổi Hợi có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Bước qua 12h ngày 13/9, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển, dù làm ở ngành nghề nào Thân cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, có một cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang, càng thêm viên mãn.

Bước qua 12h ngày 13/9: ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp 'nhận lương Thần Tài', thu gom hết vàng bạc của thiên hạ, đổi đời thành đại gia - Ảnh 2
Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, có một cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang, càng thêm viên mãn. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Kể từ 12h ngày 13/9 nhờ có quý nhân giúp sức, người tuổi Ngọ có cơ may phát tài. Mọi sự tiến hành ổn thỏa, công việc của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường. Không cầu tài nhưng tài lộc tự tới, bản mệnh sau phút ngỡ ngàng đã nhanh chóng nắm bắt vận may, khiến tiền đổ ào ào vào túi.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn và theo đuổi mục tiêu tới cùng. Với người làm ăn kinh doanh, thời điểm này, đường tài lộc của mệnh chủ cũng có những bước tăng tiến đột phá. Thực Thần trao cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay.

Bước qua 12h ngày 13/9: ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp 'nhận lương Thần Tài', thu gom hết vàng bạc của thiên hạ, đổi đời thành đại gia - Ảnh 3
Kể từ 12h ngày 13/9 nhờ có quý nhân giúp sức, người tuổi Ngọ có cơ may phát tài. Mọi sự tiến hành ổn thỏa, công việc của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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