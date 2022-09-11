Tử vi tuần mới (12/9-18/9): NGỌC HOÀNG CHỐT SỔ VÀNG, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tài lộc bội thu, vận trình hưng thịnh, chỉ việc ngồi chơi hưởng thụ vận may

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 23:00

Tử vi tuần mới dự báo sự nghiệp và tài lộc của 3 con giáp sau đây sẽ phát triển rực rỡ, nhiều cơ hội đến để bản mệnh có thể nâng cấp bản thân mình

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn. Cuối tuần là thời điểm bạn nên trau dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt.

Tuần này, phương diện tài lộc của người tuổi Thân có những bước tiến khá khả quan. Nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện vào khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Song, cần phải nhớ, dù có ham thích làm giàu đến đâu, bạn cũng cần làm ăn chân chính, chớ nghĩ đến việc kiếm lời dựa trên công sức lao động của người khác. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Tử vi tuần mới (12/9-18/9): NGỌC HOÀNG CHỐT SỔ VÀNG, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tài lộc bội thu, vận trình hưng thịnh, chỉ việc ngồi chơi hưởng thụ vận may - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Suốt trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của Chính Ấn và Thiên Ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người.

 

Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Nhiều cát tinh trợ giúp khiến cho bạn, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào, Thương Quan và Thiên Quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với người quyền cao chức trọng hoặc kẻ tiểu nhân.

 

Tử vi tuần mới (12/9-18/9): NGỌC HOÀNG CHỐT SỔ VÀNG, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tài lộc bội thu, vận trình hưng thịnh, chỉ việc ngồi chơi hưởng thụ vận may - Ảnh 2
Suốt trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của Chính Ấn và Thiên Ấn nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ 

Tuần mới mang lại cho bạn niềm tin và động lực mới, người tuổi Ngọ hãy mạnh dạn và tự tin với những gì bạn có. Đã đến lúc bạn thể hiện bản thân mình. Các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được cải thiện rõ ràng. Mọi thử thách đến trong thời gian này sẽ giúp bạn trưởng thành và tiến bộ hơn trong sự nghiệp. Những ngày đầu tuần là những ngày thuận lợi vô cùng nên bạn nên tận dụng thời gian đó để thực hiện mọi kế hoạch mà bản thân đã đề ra luôn đi nhé. 

Thực Thần xuất hiện giữa tuần mang lại may mắn và tài lộc nào thì bản mệnh nên tận hưởng một cách trọn vẹn đi nhé. Đầu tuần, có thể những người làm nghề tự do sẽ nhận được tiền công xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện vào khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. 

Tử vi tuần mới (12/9-18/9): NGỌC HOÀNG CHỐT SỔ VÀNG, 3 con giáp sự nghiệp cất cánh, tài lộc bội thu, vận trình hưng thịnh, chỉ việc ngồi chơi hưởng thụ vận may - Ảnh 3
Tuần mới mang lại cho bạn niềm tin và động lực mới, người tuổi Ngọ hãy mạnh dạn và tự tin với những gì bạn có. Đã đến lúc bạn thể hiện bản thân mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười

Qua 18 giờ chiều nay (11/9) không ai giàu hơn 3 con giáp này, vàng bạc chất đầy két, trắng đêm đếm tiền mà vẫn không xuể, làm một hưởng mười

Tử vi học báo tin vui cho 3 con giáp này vào đúng 18 giờ chiều nay (11/9), công việc ổn định, kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dư dả

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