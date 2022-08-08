Bước qua 0h ngày 9/8/2022, những con giáp có tài lộc vô biên, may mắn ập vào người, sự nghiệp đột phá, bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 18:03

Bước sang 0h ngày 9/8/2022, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái nên vận đỏ như son, giàu sang vô đối.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế. Khi họ có ý tưởng thì họ sẽ hành động ngay, không bao giờ chậm trễ, không tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với con giáp tuổi Dậu, thay vì cân nhắc xem việc này có đáng làm hay không thì nên dùng hành động thực tế để thu được kết quả.

Vì vậy, trong sự nghiệp, những người tuổi Dậu luôn có thể dùng chính sự cống hiến và sức mạnh vững chắc của mình cùng sự chăm chỉ, nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý.

Đúng thời gian này, con giáp tuổi Dậu được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. Họ cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Bước qua 0h ngày 9/8/2022, những con giáp có tài lộc vô biên, may mắn ập vào người, sự nghiệp đột phá, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dậu được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian này mọi yếu tố đều cực kỳ thuận lợi cho người tuổi Sửu, nhất về đường công danh, sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công khiến người khác phải ngả mũ bái phục.

Đặc biệt, nếu bạn đang có ý định chuyển việc thì nên sắp xếp từ giờ để không làm lỡ dở thời gian cực thịnh của chính mình. Sắp tới, con giáp này rất dễ được đề bạt lên làm sếp, con đường thăng tiến thuận lợi và nhanh chóng bất ngờ.

Nếu biết quản lý thời gian và sắp xếp công việc thì người tuổi Sửu còn rất dễ trở thành đại gia trong thời gian tới, nắm trong tay rất nhiều khối tài sản vô cùng lớn. Nhờ lộc trời ban phát, nếu thêm biết nắm bắt cơ hội thì nguồn tiền của tuổi Sửu từ giờ sẽ chẳng có gì phải lo lắng, giàu sang là chuyện sớm muộn.

Bước qua 0h ngày 9/8/2022, những con giáp có tài lộc vô biên, may mắn ập vào người, sự nghiệp đột phá, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Tuổi Sửu dễ trở thành đại gia trong thời gian tới, nắm trong tay nhiều tài sản lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần cũng là con giáp được Thần Tài ưu ái nên có đường tài lộc rất vượng vào thời gian này. Những người tuổi Dần thường có tính cách rất cởi mở, rộng rãi, kiên cường, tự tin nên là những người rất có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này trải qua quá trình tích lũy lâu dài, giờ đến lúc xả ra để hưởng thụ. Vận số của họ từ giờ sẽ có quý nhân xuất hiện, vận may song hành.

Thời gian tới bản mệnh phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn, đặc biệt là tài lãnh đạo, tiên phong ở lĩnh vực của chính bạn. Hơn thế, bản mệnh được nhiều cát tinh trợ giúp, vận thế nhờ vậy càng lúc càng tốt.

Ngoài ra, vì là một con giáp có cái “tôi” khá lớn, rất ít khi tiếp thu ý kiến của người khác nên nếu bản mệnh khắc phục được những điểm này thì mới mong tài chính khởi sắc đúng như vận mệnh. Một khi đã khắc phục được, sự nghiệp, tài chính lên một tầng cao mới, phúc lộc bội thu.

Bước qua 0h ngày 9/8/2022, những con giáp có tài lộc vô biên, may mắn ập vào người, sự nghiệp đột phá, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Tuổi Dần được nhiều cát tinh trợ giúp, vận thế nhờ vậy càng lúc càng tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi dự đoán 3 ngày tới ( 9 - 11/8), Cát Tinh ưu ái, 3 con giáp thay đổi số mệnh, tiền tài sinh sôi, phất lên giàu có nhất thiên hạ

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