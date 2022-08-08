Quý nhân tề tựu phù trợ, đúng 24h tiếp theo, 3 con giáp may mắn vây quanh, sự nghiệp hưng thịnh, lộc đến ào ào, đếm không kịp thở

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 13:08

Trong vòng 24h nữa, 3 con giáp này được quý nhân che chở, có cuộc sống khởi sắc hơn trước.

Tuổi Mão

Trong tử vi những người tuổi Mão quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thầy tử vi cho biết trong vòng 24h sắp tới người tuổi Mão sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mão hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mão nên tận dụng thời cơ triệt để.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Quý nhân tề tựu phù trợ, đúng 24h tiếp theo, 3 con giáp may mắn vây quanh, sự nghiệp hưng thịnh, lộc đến ào ào, đếm không kịp thở - Ảnh 1
Trong vòng 24h sắp tới người tuổi Mão sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra.

Con giáp tuổi Thìn sống tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Từ nhỏ, con giáp này đã rất nghiêm khắc với bản thân. Họ đặt ra các mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

24h tới là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.

Quý nhân tề tựu phù trợ, đúng 24h tiếp theo, 3 con giáp may mắn vây quanh, sự nghiệp hưng thịnh, lộc đến ào ào, đếm không kịp thở - Ảnh 2
Người tuổi Thìn nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tị thời gian này khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu - chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Đáng mừng hơn, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Nhân khi có cát tinh trợ vận, bạn nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

24h tới đây những ai kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Song, bản mệnh cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng, hãy luôn lựa chọn những nguồn hàng chất lượng để đảm bảo uy tín cho mình nhé.

Quý nhân tề tựu phù trợ, đúng 24h tiếp theo, 3 con giáp may mắn vây quanh, sự nghiệp hưng thịnh, lộc đến ào ào, đếm không kịp thở - Ảnh 3
Tị sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng