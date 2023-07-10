BƯỚC NGOẶT MỚI: 3 con giáp được thần Tài sủng ái, ban nhiều cơ hội làm giàu, sự nghiệp vững vàng, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, giàu bùng nổ, cuộc sống viên mãn bất ngờ, xung quanh ngưỡng mộ sau ngày 23/7

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 22:12

Không chỉ được thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. 3 tuổi sau nhiều cơ hội làm giàu, kiếm được bộn tiền, sống dư dả sung túc.

Tuổi Tỵ

Đạt được những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nên dễ nhận được thiện cảm và sự tin tưởng của người làm lãnh đạo. Với những người đang giữ quyền cao chức trọng thì bản mệnh có khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác, dẫn dắt tập thể đi đúng con đường dẫn tới thành công. Bạn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhiều người.
 

Bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

BƯỚC NGOẶT MỚI: 3 con giáp được thần Tài sủng ái, ban nhiều cơ hội làm giàu, sự nghiệp vững vàng, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, giàu bùng nổ, cuộc sống viên mãn bất ngờ, xung quanh ngưỡng mộ sau ngày 23/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẵn sàng tiên phong trong mọi việc, cho dù đó là lĩnh vực mới bản mệnh chưa hề tiếp xúc đi nữa. Tinh thần tích cực của bản mệnh truyền sang cho mọi người, giúp tập thể đạt được bước tiến đáng mừng.

Người làm ăn kinh doanh có thể gặp được những đối tác triển vọng, hứa hẹn một khoản lãi lời đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Hãy hoàn thành thật đúng hợp đồng để khẳng định vị thế và giá trị của bản thân.

BƯỚC NGOẶT MỚI: 3 con giáp được thần Tài sủng ái, ban nhiều cơ hội làm giàu, sự nghiệp vững vàng, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, giàu bùng nổ, cuộc sống viên mãn bất ngờ, xung quanh ngưỡng mộ sau ngày 23/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

gười tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bạn cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình. Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn và mọi người không cùng chung quan điểm.

Bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, gặt hái thành công.

BƯỚC NGOẶT MỚI: 3 con giáp được thần Tài sủng ái, ban nhiều cơ hội làm giàu, sự nghiệp vững vàng, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, giàu bùng nổ, cuộc sống viên mãn bất ngờ, xung quanh ngưỡng mộ sau ngày 23/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp được Quan Âm hậu thuẫn, phát tài phát lộc, đứng trước nhiều cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, giàu sang vô đối, tiền bạc đủ đầy, rung đùi hưởng lạc

3 con giáp được Quan Âm hậu thuẫn, phát tài phát lộc, đứng trước nhiều cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, giàu sang vô đối, tiền bạc đủ đầy, rung đùi hưởng lạc

Nhân lúc vận may đang đến, 3 tuổi nên nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm tiền của, đảm bảo tương lai phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ thu được thành quả như mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 12 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương