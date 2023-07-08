3 con giáp được Quan Âm hậu thuẫn, phát tài phát lộc, đứng trước nhiều cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, giàu sang vô đối, tiền bạc đủ đầy, rung đùi hưởng lạc

Tuổi Mão có được bước ngoặt thành công bởi sự cầu tiến và tinh thần làm việc hăng say. Sự may mắn và sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên, đồng nghiệp cũng góp phần vào thành công của con giáp này. Vận trình tài lộc ổn định hơn. Thu nhập có sự tăng trưởng, dù không lớn nhưng cũng giúp cuộc sống của bản mệnh dễ thở hơn. Thế nhưng tuổi Mão cũng sẽ bỏ ra nhiều thời gian để đầu tư vào công việc hơn, không được rảnh rỗi.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão có chút bị động nên mọi chuyện đến hiện tại vẫn chưa diễn ra như mong đợi. Con giáp này chưa nhìn rõ được tình cảm của mình nên còn khá do dự. Nếu bản mệnh có tình cảm thì nên có chủ động theo đuổi đối phương, đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc.

Người tuổi Thìn trở nên quá mức nhạy cảm với những lời khuyên từ nửa kia. Đừng cho rằng đối phương khó tính, người ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Với người độc thân, bạn quá lạnh lùng và kiêu ngạo nên tự tạo ra rào cản khiến người khác giới không dám tiếp cận. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, bạn nên niềm nở hơn với mọi người, đừng có suy nghĩ coi thường người mình chưa hiểu rõ.



Thực Thần trợ mệnh, phương diện tài chính báo về tin vui cho con giáp này. Bạn nhận được khoản thù lao từ những hợp đồng với đối tác. Vì đã khẳng định được vị thế của mình nên bạn ngày càng kí kết được nhiều hợp đồng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động của mình để tránh thị phi, những điều bàn tán không hay ảnh hưởng tới uy tín cá nhân cũng như danh tiếng trong sự nghiệp. Nhất là với những người đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hay làm ăn càng phải giữ mình cẩn thận. Bản mệnh có thể bị đối phương chơi xấu, hãm hại sau lưng mà không hay biết. Nếu có thể bình yên vượt qua khó khăn lần này, bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Bù lại, Mộc sinh Hỏa giúp vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước, nhờ vậy mà người tuổi Tị luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm