Thần Tài phù hộ 3 con giáp vào sáng thứ Tư ngày 14/12: Ngồi yên cũng trúng tiền tỷ, đi đến đâu thu ‘vàng bạc, châu báu’ đến đó, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 11:25

3 con giáp đào trúng mỏ vàng, ngồi chơi tiền tỷ cũng chui vào túi, cứ vơi lại đầy, làm đâu thắng đó.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dường như rất ít khi kiếm được một khoản tiền lớn trong thời ngắn. Dù con giáp này rất chăm chỉ, nhưng thu nhập cũng chỉ coi là đủ chứ chưa đạt đến mức giàu sang phú quý. Thời gian này, do được thần may măn phù hộ nên con giáp này sẽ nhận được rất nhiều cơ hội phát đại tài. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thì việc làm giàu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Vào sáng thứ Tư ngày 14/12, là thời điểm tuổi Ngọ bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước.

Chỉ cần bước vào thời điểm này con giáp giàu sang này sẽ lắm của nhiều tiền, gặp thời đổi vận. Tiền tài viên mãn, tình duyên ấm êm, cuối năm nằm duỗi mà ăn chính là phúc phần trời cho Ngọ.

Thần Tài phù hộ 3 con giáp vào sáng thứ Tư ngày 14/12: Ngồi yên cũng trúng tiền tỷ, đi đến đâu thu ‘vàng bạc, châu báu’ đến đó, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài - Ảnh 1
Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và dám nghĩ dám làm. Họ biết cách tận dụng thời cơ để đổi đời nên càng chí thú làm ăn, càng nỗ lực cống hiến ắt sẽ nằm trên đống vàng, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Tử vi cho biết, vận thế của người tuổi Thân rất tốt, dường như con giáp này luôn gặp may mắn trong cuộc sống, có thể xử lý tốt mọi vấn đề xunh quanh mình. Tài vận của người tuổi Thân thời gian này vô cùng vượng phát, có thể kiếm được những khoản tiền lớn từ việc kinh doanh, đầu tư khiến cho cuộc sống ngày một sung túc.

Vận trình tươi sáng nhờ sự xuất hiện cát tinh. Tài lộc khởi sắc rực rỡ, quý nhân sẵn sàng ra tay tương trợ, trong thời gian này bản mệnh sẽ chẳng lúc nào phải lo tới vấn đề tiền bạc. Do được thần tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó.

Thần Tài phù hộ 3 con giáp vào sáng thứ Tư ngày 14/12: Ngồi yên cũng trúng tiền tỷ, đi đến đâu thu ‘vàng bạc, châu báu’ đến đó, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài - Ảnh 2
Tài vận của người tuổi Thân thời gian này vô cùng vượng phát, có thể kiếm được những khoản tiền lớn từ việc kinh doanh, đầu tư khiến cho cuộc sống ngày một sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người chịu thương chịu khó, không sợ khổ cực và biết cách lấy lòng cấp trên nên sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Càng khéo léo con giáp này càng phất lên ngoạn mục, lương thưởng tăng vùn vụt.

Nhờ được thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ tự làm đại gia của chính mình, muốn khổ cũng không được. Dậu chính là con giáp may mắn nhất bởi chẳng những có tiền tỷ trong tay, Dậu còn thăng hoa phát tài, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

 

Vận thế của người tuổi Dậu tiếp tục tiến triển khả quan, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống đặc biệt là về tiền bạc. Con giáp này có khả năng kiếm tiền xuất chúng, vì thế các cơ hội kiếm tiền rất nhiều do đó việc có được cuộc sống giàu sang là điều sớm muộn sẽ xảy ra.

Thần Tài phù hộ 3 con giáp vào sáng thứ Tư ngày 14/12: Ngồi yên cũng trúng tiền tỷ, đi đến đâu thu ‘vàng bạc, châu báu’ đến đó, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài - Ảnh 3
Dậu chính là con giáp may mắn nhất bởi chẳng những có tiền tỷ trong tay, Dậu còn thăng hoa phát tài, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ tư tử vi ngày 14/12 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 27 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 36 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 37 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 38 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp