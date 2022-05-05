‘Bật mí’ những bí mật của những người mệnh Thủy

Tâm linh - Tử vi 05/05/2022 11:59

Mệnh Thủy là một trong năm ngũ hành bản mệnh. Mệnh Thủy tượng trưng cho nước và mùa đông, hoặc những cơn mưa lất phất và mưa bão giông lớn. Đặc biệt, Thủy còn là biểu tượng của nghệ thuật, của vẻ đẹp và những bản ngã cuộc đời. Vậy người mệnh Thủy có những đặc điểm gì nổi bật gì? Tất cả bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây.

Người mệnh Thủy là những người ăn nói khéo léo, có khả năng đàm phám và thuyết phục người khác. Họ là người biết lắng nghe và đồng cảm với nỗi buồn của người khác. Họ là người nhanh nhẹn và dễ thích ứng với môi trường mới, họ là người nhìn xa, luôn đánh giá mọi việc theo hướng khách quan vì thế luôn đưa ra nhũng quyết định chính xác.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, họ cũng là những người yếu đuối, bi lụy về mặt tình cảm. Họ hay giải quyết công việc bằng cảm tính, thường phá vỡ những luật lệ. Người mệnh Thủy dễ bị tổn thương từ các câu nói hay hành động không tốt của người khác dành cho mình. Họ dễ từ bỏ lúc gặp khó khăn hay thử thách.

‘Bật mí’ những bí mật của những người mệnh Thủy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mệnh Thủy yếu đuối, mỏng manh và ngọt ngào. Đàn ông mệnh Thủy dễ thay đổi thường là người hướng nội.

Nước có thể nuôi dưỡng tất cả muôn loại nhưng nếu nó trở thành mưa bão thì có thể nhấn chìm mọi thứ, người mệnh Thủy cũng có tính cách tương tự.

Tuy tốt bụng là thế nhưng nếu trong tình huống xấu những người này bỗng trở nên nham hiểm, mất bình tĩnh. Vì vậy, một người như vậy, nếu có tâm địa xấu sẽ rất mưu mô và thích tranh giành quyền lực.

‘Bật mí’ những bí mật của những người mệnh Thủy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, mặc dù những người mệnh Thủy không thành công rực rỡ nhưng nếu kiên trì họ cũng đạt kết quả như mong đợi.

Về hôn nhân, phụ nữ mệnh Thủy thường biết hi sinh cho gia đình. Họ thường đem lại cảm giác yên bình, tin tưởng cho người bạn đời của mình, bởi họ có tính cách nhẹ nhàng, tinh tế, khéo léo, biết chăm lo cho người nhà của mình. Đồng thời, họ còn có thể sẵn sàng hi sinh tất cả cho chồng con.

Còn đàn ông mệnh Thủy là người rất tình cảm, họ có thể mang lại sự ấm áp và yên tâm cho người vợ của mình. Họ là người quan tâm đến con cái và biết coi trọng hạnh phúc của gia đình mình.

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