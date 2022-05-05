Tử vi 9 ngày tới (6/5 - 14/5), thời vận khai mở, quý nhân phù trợ, 3 con giáp đại thắng nhờ có Thần Phật phù trợ, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền bạc ngập két, tiêu mãi không hết

Nếu bạn là người làm ăn buôn bán, kinh doanh thì cát tinh sẽ thúc đẩy cho công việc được thuận lợi, đồng thời sẽ nhận ra nhiều điều mới mẻ để phát triển bản thân, sự nghiệp của mình.

Với tính cách nhanh nhẹn, xông xáo trong công việc, người tuổi Ngọ không ngại khổ, vất vả. Đặc biệt, Ngọ là người không bao bỏ cuộc trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ tham gia nên vì vậy họ luôn là người nhận được tin tưởng tại công ty.

Trong vài ngày tới đây, tử vi cho biết người tuổi Ngọ được Thần Phật che chở nên đường tài lộc cũng trở nên rực rỡ, khởi sắc hơn. Những ai đang làm công ăn lương nhờ vào việc làm tốt nên được sếp công nhận thực lực và đề xuất cho mức lương mới.

Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ dễ dàng thăng tiến ở những chức vụ cao hơn, nhờ vào sự phấn đấu, tinh thần học hỏi, gây được ấn tượng mạnh với cấp trên.

Trong vài ngày tới đây, tử vi cho biết người tuổi Ngọ được Thần Phật che chở nên đường tài lộc cũng trở nên rực rỡ, khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Tử vi 9 ngày tới đây cho biết, nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ. Ngoài ra những ai luôn gặp khó khăn, trắc trở trong giai đoạn hòa nhập với công ty trong thời gian tới cũng sẽ thích nghi nhanh chóng và có được sự tin tưởng từ đồng nghiệp lẫn sếp.

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi trong năm 2022, vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm. Nếu còn độc thân thì nhiều khả năng sẽ gặp được nửa kia ở thời gian sớm nhất.

Tử vi 9 ngày tới đây cho biết, nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu bạn là người tuổi Tuất thì trong năm 2022 hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ trước, vì đây là thời điểm lý tưởng nhất. Cụ thể là trong 9 ngày tới, hậu vận của tuổi Tuất tương đối tốt khi gặp được nhiều may mắn, lẫn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn hay đầu tư bên ngoài đều có bước phát triển vững mạnh.

Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội tỏa sáng, đạt được những thành tựu lớn lao như thăng tiến, khi đó bạn hãy tận dụng, chớp lấy cơ hội để thể hiện được khả năng của mình với cấp trên. Công việc kinh doanh sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, tiền bạc dư dả, chất lượng cuộc sống vì thế cũng đi lên.

Riêng về chuyện tình cảm, người tuổi Tuất sẽ dễ nhận được sự chú ý, thu hút nhiều người. Nếu bạn không thể nhìn ra ai là người chân thành, phù hợp với bản thân thì có thể nhờ đến người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm giúp đỡ.

Trong 9 ngày tới, hậu vận của tuổi Tuất tương đối tốt khi gặp được nhiều may mắn, lẫn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn hay đầu tư bên ngoài đều có bước phát triển vững mạnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo