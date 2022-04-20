Bật mí cách ‘nhận diện’ BẠN ĐỂU 12 chòm sao cần lưu tâm, cẩn thận kẻo ‘tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân’

Nhưng những người bạn xấu cũng giống như căn bệnh ung thư, chúng sẽ bùng phát khi bạn yếu nhất, vì vậy, loại bỏ chúng càng sớm càng tốt là chính sách tốt nhất.

Bạch Dương là con người sống nhiệt tình và không biết kiềm chế bản thân. Xung quanh chòm sao này có rất nhiều bạn bè, nhưng Bạch Dương chưa bao giờ biết được đâu là đứa bạn giả tạo, không xứng đáng với tình bạn chân thành của mình.

Bạch Dương thiếu kiên nhẫn và nóng nảy, thường xuyên gây rắc rối vì kiểu tính cách này, nhưng đó cũng là cơ sở giúp bạn phân biệt được đứa bạn tốt và đứa bạn xấu.

Nếu bạn cảm thấy tội lỗi vì đã gây rắc rối nhưng đứa bạn đó chỉ nói những lời mỉa mai, kích đểu bên tai thì người này chắc chắn không phải là bạn tốt, bạn không nhất thiết phải kết bạn với họ.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có tính tình trầm ổn, mọi suy nghĩ đều dồn vào sự nghiệp nên bạn bè chủ yếu là người chung công ty hoặc đã quen từ lâu, hiếm khi có bạn mới.

Nhưng cái gọi là nơi làm việc cũng giống như một bãi chiến trường, nếu không cẩn thận thì bạn sẽ mất tất cả, điều này càng khiến việc xác định đâu là bạn thật, đâu là bạn giả càng trở nên cần thiết hơn.

Thực ra, cách nhận biết rất đơn giản: Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc là điều thường thấy. Nếu bạn hỏi đứa bạn đó về kinh nghiệm mà những lời khuyên mà nó đưa ra hoàn toàn vô nghĩa hoặc không có giá trị thực tế thì phải cẩn thận.

Khi đó có khả năng nó là một trong những người bạn xấu, vì những người bạn thật sự sẽ quan tâm và góp ý cho bạn một cách chân thành.

Song Tử

Song Tử là người hiểu biết và hoạt ngôn, rất muốn truyền bá kinh nghiệm và thông tin, đặc biệt là với bạn bè, Song Tử lại càng thoáng tính và không ngừng chia sẻ để bạn bè cùng biết.

Nhưng lòng tốt của song tử có thể không được đền đáp, trong mắt một số người bạn rởm, hành vi của họ chỉ là để khoe khoang, nhằm đạt được hiệu quả của việc khoe mẽ.

Theo cách giúp 12 cung hoàng đạo nhận ra bạn xấu, khi bạn hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình với bạn bè, bạn nên quan sát phản ứng của bạn bè.

Một bên thì ra sức chia sẻ, ra sức nói, truyền đạt lại ý kiến còn bên kia thì thờ ơ, bĩu môi, lờ đi thì có gọi là tình bạn được không?

Nếu gặp kiểu bạn bè như thế thì tốt nhất là Song Tử hãy tiết kiệm nước bọt của mình, nó chỉ xem bạn là người phiền phức, không có ý làm bạn tốt đâu.

Cự Giải

Cự Giải nhạy cảm và tinh tế, dễ rung động trước tình yêu nhưng lại dễ bị tổn thương bởi những lời nói vu vơ. Dù là gia đình, tình bạn hay tình yêu, họ vẫn là những kẻ yếu mềm không thể che đậy và trân trọng tình cảm của mọi người. Vì vậy, học cách phân biệt đâu là bạn tốt, đâu là bạn xấu rất quan trọng đối với Cự Giải.

Cự Giải là chòm sao quan tâm người khác thật lòng nhất, sống đa cảm, dù là mùa thu, lá cây rụng cũng khiến họ nếm trải chút buồn và lạnh lẽo. Làm bạn của Cự Giải cần kịp thời tăng cường sự lạc quan và năng lượng tích cực cho họ.

Vì vậy, những người vô tư mang đến cho bạn những tin tức tiêu cực khi bạn bi quan và thất vọng chính là những người bạn xấu. Họ là những người đang ẩn mình sau lớp mặt nạ mang tên “bạn tốt” thích nhìn bạn tiếp tục sa ngã.

Sư Tử

Họ không bao giờ thích che giấu thực lực của mình, cũng không thích sống kiểu dè dặt, giả tạo. Dù có bị cho là khoa trương thì cũng phải làm nổi bật giá trị của bản thân và có được hào quang như ý muốn.

Có người rất thích tính cách này của Sư Tử nhưng cũng có những người cực ghét, vì vậy muốn phân biệt được bạn bè thật giả cần kiên nhẫn quan sát và giao tiếp với bạn bè nhiều hơn.

Những người bạn xấu thường vu khống và ưa nhạo báng bạn vì họ ghen tị, không thích bạn nổi tiếng và tự tin hơn mình.

Xử Nữ

Xử Nữ là con người có tính cách mâu thuẫn, một mặt họ theo đuổi sự hoàn hảo và làm mọi cách để đạt được hiệu quả 100% trong lòng. Mặt khác lại cảm thấy mình hay chỉ trích, quá chú ý đến tiểu tiết và làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tâm trạng mâu thuẫn này khiến Xử Nữ rất khó chịu, vì vậy họ sẽ hỏi bạn bè của mình hết lần này đến lần khác có thực sự đòi hỏi sự hoàn hảo quá mức hay không, Xử Nữ đâu có xấu tính như mọi người nghĩ đâu nhỉ!

Nếu người bạn của bạn tỏ ra thiếu kiên nhẫn với tính cách của bạn. Nhưng khi bạn hỏi, họ vẫn cười nhẹ và nói “không sao cả, mày vẫn tốt, cứ như thế đi” thì người bạn này có lẽ chẳng hề tốt như Xử Nữ vẫn nghĩ đâu.

Thiên Bình

Nhưng Thiên Bình cũng có điểm yếu trong tính cách, cứ gặp chuyện là rủ rê bạn bè ngậm đắng nuốt cay, trút bầu tâm sự.

Nhưng bạn có biết những tâm sự của bạn vô tình bị lộ ra bởi đứa bạn giả tạo và trở thành vấn đề bị nhiều người lôi ra bàn tán hay không!

Vì vậy, nếu Thiên Bình tin rằng chỉ có trời mới biết những gì bạn biết và đứa bạn tốt biết thì sai rồi. Nếu biết đứa nào thích “đem chuyện riêng ra làm quà” thì bạn nên đuổi đứa đó ra khỏi danh sách bạn bè của mình nhanh đi nhé.

Hổ Cáp

Tình bạn với Hổ Cáp mà nói hoàn toàn dựa trên cảm tính, chỉ cần có cảm giác phù hợp là được, còn lại không thành vấn đề, họ còn là chòm sao thích giúp người làm niềm vui.

Mặc dù giác quan thứ 6 của Hổ Cáp luôn mạnh hơn những người khác, nhưng Hổ Cáp cũng cần xác định tính chân thật của bạn bè một chút, loại bỏ kịp thời những người bạn xấu tính.

Miễn là Hổ Cáp không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình, bạn có thể dễ dàng nhận ra ai chơi thật và ai chơi giả bằng sự nhạy bén của giác quan thứ 6.

Vì vậy nếu bạn muốn xác định đâu là bạn bè giả tạo, Hổ Cáp chỉ cần bỏ ngoài tai sự phản đối của trực giác và quan sát kỹ lưỡng hành vi hàng ngày của những người bạn xung quanh là có thể hiểu được.

Nhân Mã

Những suy nghĩ của Nhân Mã thường trôi dạt giữa cuộc sống thực tại và một tương lai tốt đẹp hơn.

Họ khao khát tự do và khao khát được bay, nhưng họ bị thực tế kéo lại. Những người bạn tốt sẽ khuyến khích Mã Nhi theo đuổi những gì mà bản thân yêu thích, nhưng sẽ hơi đáng nghi nếu đứa bạn cứ khuyến khích họ một cách mù quáng.

Vì vậy, Nhân Mã chú ý, nếu một người bạn đang cố gắng khuyến khích bạn thực hiện một điều gì đó liên tục thì nên cẩn thận nhé, có thể có mục đích riêng của nó. Bạn thì ít mà rình rập để vùi dập nhau thì nhiều.

Ma Kết

Ma Kết là những người siêng năng và tận tâm, chăm chỉ và không quản ngại. Bạn là những người chân chính, theo thời gian, chắc chắn sẽ tỏa sáng và đạt được những thành tích phi thường.

Nhưng khi được bao quanh bởi những bông hoa và những tràng pháo tay, đừng quên giữ sự bình tĩnh và nhẫn nại thường ngày, chú ý đến những cái gai đằng sau những bông hoa đó.

Nói chung, những người bạn rởm sẽ thể hiện sự ghen tị vô cớ khi nhìn thấy thành quả của bạn, họ sẽ không hài lòng, thậm chí còn mỉa mai và nói xấu sau lưng.

Vì vậy, khi điều này xảy ra, bạn nên nói thẳng với họ và đường ai nấy đi, chơi với nhau mà cứ hằn học, đố kỵ thì chẳng bao giờ chơi chung được lâu.

Bảo Bình

Bảo Bình là cung hoàng đạo tiên phong trong đời sống tinh thần, cách suy nghĩ của họ thường vượt trội hơn người khác nên dễ được người khác ưu ái, ngưỡng mộ.

Nhưng Bảo Bình là chòm sao đông bạn bè, luôn nhắm mắt làm ngơ trước những rắc rối xảy ra nên đôi khi bị bạn bè lợi dụng mà vẫn không biết gì.

Theo cách giúp 12 cung hoàng đạo nhận ra bạn xấu, Bảo Bình chỉ cần chú ý một chút thôi, rất nhiều bạn bè thường mời bạn đến các dịp xã giao chỉ muốn dùng sức hấp dẫn của bạn để phô trương khả năng của họ.

Đừng để danh tiếng của bản thân bị chà đạp, lợi dụng bởi mấy đứa bạn xấu nhé. Một người như vậy chắc chắn là một người bạn giả tạo không đáng để kết giao.

Song Ngư

Song Ngư dịu dàng và ân cần luôn tạo cho người ta cảm giác hư ảo như mơ, khiến người ta muốn đến gần bầu không khí bí ẩn này và khám phá những bí mật ẩn chứa trong đó.

Nhưng bản thân Song Ngư lại nhát gan, bất lực và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, vì vậy việc có một người bạn tốt thực sự là yếu tố quyết định sự phát triển của Song Ngư.

Song Ngư thiếu cảm giác khẩn trương và cần bạn bè thúc giục. Nếu bạn bè chỉ đến thăm khi họ cần Ngư và trốn mất tích khi bạn cần, đó không phải là bạn tốt.

Vậy thì tốt hơn hết bạn nên tránh xa kiểu người đó càng sớm càng tốt - kiểu bạn giả tạo chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân không thích hợp để ở bên cạnh bạn đâu Ngư à!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.